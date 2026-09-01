Paro de ATE afectará a aeropuertos de todo el país este jueves y viernes: demoras y cancelaciones
La medida, que incluye a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se llevará a cabo en casi 30 terminales aéreas en dos tandas: de 9 a 12 y de 18 a 21.
01/09/2026 | 22:33Redacción Cadena 3
FOTO: La medida de fuerza generará inconvenientes a miles de pasajeros (archivo).
Casi una treintena de aeropuertos de todo el país se verán afectados por una medida de fuerza impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que incluye a empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y que está programada para este jueves y viernes.
La medida se llevará a cabo de 9 a 12 y de 18 a 21, y, en esas franjas, solamente estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y oficiales.
Entre las estaciones aéreas involucradas, aparecen el aeropuerto Internacional de Ezeiza, como así también Aeroparque, por lo que se van a registrar demoras o cancelaciones en los vuelos programados durante esas 48 horas, según supo Noticias Argentinas.
Por su parte, y en su cuenta de la red social X, Rodolfo Aguiar -titular de ATE- advirtió: "Si se producen demoras, no es por culpa de los trabajadores. Comunicamos la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas".
"Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Si no se abre una instancia de diálogo responsable y real, necesariamente el conflicto se va a profundizar", añadió.
La disputa se originó por un incumplimiento del Gobierno, según afirmaron desde ATE, ya que no se abonaron los adicionales previstos en las paritarias y, además, las negociaciones siguen estancadas; a su vez, el sindicato denunció el deterioro de las condiciones laborales y el desfinanciamiento en distintas áreas.
En ese sentido, el sindicato remarcó que los trabajadores de ATE perdieron cerca del 40 por ciento del poder adquisitivo desde que Javier Milei asumió el gobierno, mientras que la situación de los empleados de ANAC es similar.
Lectura rápida
¿Qué medida se llevará a cabo? Se realizará una medida de fuerza que afectará a aeropuertos de todo el país.
¿Quién impulsa la medida? La medida es impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
¿Cuándo se llevará a cabo? Está programada para este jueves y viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21.
¿Dónde afectará la medida? Afectará a aeropuertos como el aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque.
¿Por qué se realiza la protesta? Por incumplimientos del Gobierno en el pago de adicionales y deterioro de las condiciones laborales.