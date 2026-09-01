Bancos y fintech ya pueden cobrar deudas desde otras cuentas: cómo funciona y a quiénes afecta

A partir de este martes, los bancos y los proveedores no financieros de crédito habilitados ya pueden cobrar cuotas de préstamos desde una cuenta de otra entidad mediante el sistema Cobro con Transferencia (CCT), que exige la autorización expresa del cliente. El Banco Central estableció que la herramienta debía estar disponible desde el 31 de agosto.

En diálogo con Cadena 3, Saúl Musicante, contador público, analista financiero, especialista en riesgo crediticio y docente universitario, destacó que el consentimiento del tomador es una condición central para utilizar esta modalidad.

"Lo que busca esto es que haya un mecanismo que sea eficiente, que tenga el consentimiento explícito y por única vez del cliente", explicó. A su entender, la alternativa "moderniza el sistema" y tiene "un sesgo de protección al consumidor".

El alcance sobre las cuentas tiene una condición específica: como regla general, el préstamo debe depositarse en la cuenta bancaria o de pago que el cliente haya vinculado y autorizado para los débitos. La normativa también permite solicitar un cambio de cuenta. Esa autorización no habilita a buscar fondos automáticamente en todas las cuentas del deudor.

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Consultado sobre las obligaciones anteriores, Musicante explicó que el esquema está previsto para nuevos créditos. "Esto es para los créditos a partir de ahora, porque tiene que haber un consentimiento", señaló. También mencionó la posibilidad de refinanciar deudas previas bajo esta modalidad.

El especialista indicó que el mecanismo contempla préstamos con cuotas fijas e iguales y una relación cuota-ingreso que no puede superar el 30% al momento de otorgar el financiamiento. "Esto es para prevenir el sobreendeudamiento", sostuvo.

Además, remarcó que el cobro corresponde a la cuota del período, no a la totalidad del préstamo pendiente. Durante la entrevista, ante el ejemplo de una deuda de un millón de pesos, aclaró que el sistema permite debitar la cuota pactada.

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La operatoria contempla un intento inicial de cobro y hasta dos reintentos, a las 48 y 96 horas de la fecha contractual. El prestamista debe notificar al cliente el día hábil anterior al débito y el usuario puede revocar su consentimiento con efecto inmediato.

Musicante explicó que, si no hay fondos disponibles en las oportunidades previstas, el cobro no puede concretarse por esta vía y el cliente deberá acordar con el acreedor cómo regularizar el pago.

El analista también destacó que la responsabilidad ante un fraude recae en el prestamista y consideró que esa obligación incentiva a las entidades a realizar inversiones y adecuaciones tecnológicas para reforzar la seguridad de las operaciones.

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Entrevista de Rodolfo Barili y Guillermo López.