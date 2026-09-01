Bancos y fintech ya pueden cobrar deudas desde otras cuentas: cómo funciona y a quiénes afecta
El nuevo esquema dispuesto por el Banco Central rige desde este martes para nuevos créditos. "Es para prevenir el sobreendeudamiento", explicó en Cadena 3 el contador Saúl Musicante.
01/09/2026 | 13:22Redacción Cadena 3
FOTO: Bancos y fintech pueden cobrar deudas desde otras cuentas de cada cliente.
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Audio. Bancos y fintech podrán cobrar deudas directamente desde otras cuentas de cada cliente
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A partir de este martes, los bancos y los proveedores no financieros de crédito habilitados ya pueden cobrar cuotas de préstamos desde una cuenta de otra entidad mediante el sistema Cobro con Transferencia (CCT), que exige la autorización expresa del cliente. El Banco Central estableció que la herramienta debía estar disponible desde el 31 de agosto.
En diálogo con Cadena 3, Saúl Musicante, contador público, analista financiero, especialista en riesgo crediticio y docente universitario, destacó que el consentimiento del tomador es una condición central para utilizar esta modalidad.
"Lo que busca esto es que haya un mecanismo que sea eficiente, que tenga el consentimiento explícito y por única vez del cliente", explicó. A su entender, la alternativa "moderniza el sistema" y tiene "un sesgo de protección al consumidor".
El alcance sobre las cuentas tiene una condición específica: como regla general, el préstamo debe depositarse en la cuenta bancaria o de pago que el cliente haya vinculado y autorizado para los débitos. La normativa también permite solicitar un cambio de cuenta. Esa autorización no habilita a buscar fondos automáticamente en todas las cuentas del deudor.
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Consultado sobre las obligaciones anteriores, Musicante explicó que el esquema está previsto para nuevos créditos. "Esto es para los créditos a partir de ahora, porque tiene que haber un consentimiento", señaló. También mencionó la posibilidad de refinanciar deudas previas bajo esta modalidad.
El especialista indicó que el mecanismo contempla préstamos con cuotas fijas e iguales y una relación cuota-ingreso que no puede superar el 30% al momento de otorgar el financiamiento. "Esto es para prevenir el sobreendeudamiento", sostuvo.
Además, remarcó que el cobro corresponde a la cuota del período, no a la totalidad del préstamo pendiente. Durante la entrevista, ante el ejemplo de una deuda de un millón de pesos, aclaró que el sistema permite debitar la cuota pactada.
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La operatoria contempla un intento inicial de cobro y hasta dos reintentos, a las 48 y 96 horas de la fecha contractual. El prestamista debe notificar al cliente el día hábil anterior al débito y el usuario puede revocar su consentimiento con efecto inmediato.
Musicante explicó que, si no hay fondos disponibles en las oportunidades previstas, el cobro no puede concretarse por esta vía y el cliente deberá acordar con el acreedor cómo regularizar el pago.
El analista también destacó que la responsabilidad ante un fraude recae en el prestamista y consideró que esa obligación incentiva a las entidades a realizar inversiones y adecuaciones tecnológicas para reforzar la seguridad de las operaciones.
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Entrevista de Rodolfo Barili y Guillermo López.
Lectura rápida
¿Qué sistema permite a los bancos cobrar cuotas de préstamos? El sistema Cobro con Transferencia (CCT) permite a los bancos y proveedores no financieros de crédito cobrar cuotas de préstamos desde cuentas de otras entidades.
¿Quién destacó la importancia del consentimiento del tomador? Saúl Musicante, contador público y analista financiero, destacó que el consentimiento del tomador es esencial para utilizar esta modalidad.
¿Cuándo debe estar disponible el sistema CCT? El Banco Central estableció que el sistema CCT debía estar disponible desde el 31 de agosto.
¿Cómo se prevé el cobro de las cuotas? El cobro corresponde a la cuota del período y se permite hasta dos reintentos si no hay fondos disponibles.
¿Por qué se considera que esta modalidad protege al consumidor? Se considera que tiene un sesgo de protección al consumidor, ya que requiere el consentimiento explícito y previene el sobreendeudamiento.