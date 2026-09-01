La jueza federal invalida el plan de Nueva York para que las empresas financien un fondo climático

Una reciente decisión de una jueza federal ha puesto en jaque el plan del estado de Nueva York que buscaba forzar a las industrias de combustibles fósiles a aportar a un fondo de 75.000 millones de dólares destinado a reparar los estragos ocasionados por el cambio climático. La jueza Brenda Sannes argumentó que esta ley excede las competencias de un estado y se introduce en un ámbito de interés federal.

La normativa, promulgada en 2024 por la gobernadora demócrata Kathy Hochul, había sido objeto de impugnación por parte de diversas entidades relacionadas con la industria de combustibles fósiles, incluyendo la Cámara de Comercio de Estados Unidos, 22 fiscales generales republicanos y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

En su fallo, Sannes indicó que la ley climática de Nueva York se sitúa en un terreno ya regulado por la legislación federal, que tiene más de un siglo de antigüedad, y que busca indemnizaciones por impactos que se han producido globalmente. La jueza afirmó que esto entra en conflicto con la necesidad de una política nacional coherente en materia de energía y medio ambiente.

Además, la magistrada resaltó que el intento de cobrar daños a productores extranjeros de combustibles fósiles contraviene la doctrina de asuntos exteriores, lo que lo convierte en inconstitucional. Activistas climáticos han instado a la administración de Hochul a apelar la decisión, mientras que un portavoz de su administración afirmó que "los contribuyentes no deberían tener que asumir los costos de los daños causados por los contaminadores" y que se está evaluando el fallo para definir los próximos pasos a seguir.

La ley en cuestión había sido diseñada para obligar a las grandes empresas de petróleo y gas a contribuir con 3.000 millones de dólares anuales durante 25 años a un fondo destinado a proyectos de infraestructura que buscan reparar o mitigar los daños derivados del cambio climático. Esto se había impulsado como respuesta a fenómenos meteorológicos extremos y para financiar iniciativas de resiliencia, como la restauración de humedales y mejoras en la infraestructura vial.

La administración del expresidente Donald Trump ya había impugnado leyes similares en Michigan, Hawái y Vermont, tras declarar una "emergencia energética nacional" y ordenar al Departamento de Justicia actuar contra los estados que excedieran su autoridad regulatoria. En un comunicado, el Departamento de Justicia expresó que está "cumpliendo la orden del presidente Trump de proteger la energía estadounidense frente a los excesos de los estados".

El subsecretario de Justicia, Adam Gustafson, argumentó que la ley de Nueva York habría expropiado 75.000 millones de dólares a empresas energéticas de todo el mundo durante una emergencia energética, desobedeciendo así la política exterior estadounidense y la legislación federal.

Los legisladores habían aprobado esta ley con la intención de que las empresas responsables de emisiones significativas de gases de efecto invernadero contribuyeran a un fondo destinado a mitigar los efectos del cambio climático, pero ahora su futuro se encuentra en un limbo legal.