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Tragedia en Lanús: un disparo accidental acaba con la vida de una bebé de 11 meses

Emanuel Agustín Barrios también hirió a su cuñada, quien se encuentra internada en estado crítico.

01/09/2026 | 13:13Redacción Cadena 3

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Tragedia en Lanús: un disparo accidental acaba con la vida de una bebé de 11 meses

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Buenos Aires, 1 de septiembre (NA) – Un joven fue detenido en el partido bonaerense de Lanús acusado de matar a su sobrina de 11 meses y herir de gravedad a su cuñada mientras, presuntamente, manipulaba un arma.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle San Judas en Villa Diamante, Lanús, cuando personal policial fue alertado por una joven y una bebé que se encontraban heridas por el impacto de una bala, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

De manera inmediata, personal del SAME trasladó a la menor, identificada como Ainoha Cataleya Alderete Torales, de 11 meses, quien presentaba una herida en el abdomen del lado izquierdo con salida en muslo y pierna derecha. Pese al rápido accionar, médicos del Hospital Evita de Lanús confirmaron que la menor falleció.

Al mismo lugar fue derivada Micaela Victoria Torales, de 18 años y madre de la víctima, quien presentaba una herida por la espalda con salida, por lo que debió ingresar al quirófano con riesgo de vida.

Ante el escenario presentado, se ordenó la detención y traslado a la Comisaría 5ta de dicho partido bonaerense de Emanuel Agustín Barrios, de 22 años. Se supo que el acusado resulta ser el hermano de Esteban Gabriel Alderete, de 18, progenitor de la menor fallecida.

Los investigadores señalan a Barrios como quien efectuó el disparo mientras manipulaba un arma de fuego del tipo pistola.

Se preservó el lugar del hecho, se realizaron las pericias correspondientes y se caratuló el caso como homicidio agravado por el uso de arma en un hecho consumado y homicidio agravado en grado de tentativa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Lanús?
Un joven disparó accidentalmente, causando la muerte de su sobrina de 11 meses y heridas a su cuñada.

¿Quién es el detenido?
Emanuel Agustín Barrios, de 22 años, es el acusado de realizar el disparo mientras manipulaba un arma.

¿Dónde sucedió el incidente?
El hecho tuvo lugar en una vivienda de la calle San Judas en Villa Diamante, Lanús.

¿Cuál fue la condición de las víctimas?
Ainoha Cataleya Alderete Torales falleció y su madre, Micaela Victoria Torales, se encuentra en estado crítico.

¿Qué medidas se tomaron tras el suceso?
Se realizó la detención de Barrios y se caratuló el caso como homicidio agravado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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