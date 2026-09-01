Tensión diplomática: el tuit de un funcionario libertario desató el enojo de China

Un mensaje en redes sociales publicado por el director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Pablo Carreira —conocido como "Juan Doe"—, provocó un duro cruce diplomático entre Argentina y China.

El funcionario acusó al Partido Comunista Chino por un desastre natural en Nepal que dejó más de 1.000 muertos, lo que derivó en una réplica oficial de la embajada asiática y pedidos de renuncia por parte de la oposición.

Carreira, integrante del núcleo digital que responde al asesor Santiago Caputo y referente de "Las Fuerzas del Cielo", sostuvo en su cuenta de X que el colapso de un glaciar en la frontera nepalí fue provocado por fallos de una empresa estatal china en la construcción de una planta hidroeléctrica, concluyendo su mensaje con la frase: "El comunismo mata".

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La respuesta de Beijing y las causas del desastre

La Embajada de China en Argentina emitió un comunicado en el que rechazó enérgicamente las afirmaciones de "cierto funcionario argentino" y acusó a Carreira de difundir rumores maliciosos impulsados por prejuicios ideológicos:

Evaluación técnica: Beijing aclaró que análisis oficiales de China y Nepal determinaron que la catástrofe se debió al desprendimiento natural de un glaciar de gran altitud en territorio nepalí.

Exigencia diplomática: la representación china exhortó al funcionario a cesar las especulaciones infundadas para evitar un impacto negativo en las relaciones bilaterales y la cooperación entre ambos países.

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????Declaración de Portavoz de la Embajada China en Argentina pic.twitter.com/hwciHJIXCo — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) September 1, 2026

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Pedidos de renuncia y tensión en la Casa Rosada

La polémica derivó en inmediatos cuestionamientos de dirigentes opositores. El diputado radical Pablo Juliano reclamó que el presidente Javier Milei eche a Carreira al afirmar que "la política exterior no puede quedar en manos de trolls", postura a la que se sumó el exembajador en China, Diego Guelar, quien tildó de irresponsable la actitud del funcionario.

El conflicto suma un ingrediente a la interna oficialista dentro de Balcarce 50, en momentos en que la reestructuración del área digital delegó nuevas responsabilidades en el cineasta Santiago Oría, cercano a la Secretaría General de la Presidencia, en medio de tensiones latentes entre los distintos sectores de la comunicación gubernamental.

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