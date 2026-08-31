Instituto venció a San Lorenzo y volvió a subirse a lo más alto de la Zona A del Clausura
El conjunto de Diego Flores ganó por 1-0 con gol de Giuliano Cerato y llegó a 16 puntos en el campeonato. "La Gloria" se metió en puestos de Sudamericana.
31/08/2026 | 23:10Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto venció a San Lorenzo en Alta Córdoba.
Instituto venció a San Lorenzo en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 7 del Torneo Clausura y recuperó el liderazgo del Grupo A.
El conjunto de Diego Flores le ganó al "Ciclón" por 1-0 con gol de Giuliano Cerato en la segunda parte, llegó a 16 puntos en el campeonato y los mira a todos desde arriba.
"La Gloria" le sacó un punto de ventaja a Gimnasia de Mendoza, que había llegado a quince, tras golear a Independiente y está en lo más alto de la zona.
Además, Instituto está noveno en la tabla anual por lo que se encuentra en puestos de Copa Sudamericana.
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Por su parte, el combinado del Bajo Flores sumó una nueva derrota en el certamen y se colocó en la decimocuarta posición con tan solo 7 puntos.
La primera chance del partido llegó a los dos minutos cuando tras un buen centro desde la izquierda, Fernando Alarcón conectó con un cabezazo que pasó por arriba del travesaño.
San Lorenzo tuvo su primera oportunidad a los 22 minutos cuando Rodrigo Auzmendi se fue y definió desde fuera del área con un gran remate que fue desviado por Marcos Ledesma y la pelota dio en el travesaño.
Instituto volvió a llegar con profundidad a los 27 minutos cuando Matías Tissera cabeceó un buen centro de Giuliano Cerato, pero la pelota se fue desviada.
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Fútbol. Los puntajes del triunfo de Instituto ante San Lorenzo: Gallardo manejó el juego y fue figura
El periodista de Cadena 3 Gustavo Gutiérrez analizó el rendimiento de los futbolistas de ambos equipos.
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Sobre el final del primer tiempo, San Lorenzo volvió a llegar con una chance clara desde un tiro libre, pero el cabezazo de Auzmendi se fue por arriba del travesaño.
A los cinco minutos de la segunda parte, Tissera volvió a tener la oportunidad de abrir el marcador, pero no logró definir en el área rival.
Matías Gallardo recibió la pelota dentro del área y envió un centro pasado al palo lejano para la volea de Giuliano Cerato, que con un preciso golpeo puso el 1-0.
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¡GOLAZO DE VOLEA DE INSTITUTO!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 1, 2026
Giuliano Cerato conectó una hermosa volea para poner el 1-0 de Instituto ante San Lorenzo.
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San Lorenzo buscó desesperadamente una igualdad, que nunca llegó, que lo alejase del fondo de la Zona A del campeonato local. Incluso, nuevamente tuvo en los pies de Auzmendi la oportunidad de poner las tablas en el resultado, aunque el atacante llegó exigido a la hora de impactar el balón.
Ahora, Instituto visitará a Unión de Santa Fe el lunes 7 de septiembre a partir de las 21:15. Mientas que, los comandados por Néstor Gorosito recibirán a Talleres el próximo sábado desde las 19:00.
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Lectura rápida
¿Qué equipo recibe a San Lorenzo?
Instituto recibe a San Lorenzo.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este lunes a las 21.15.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el estadio Monumental de Alta Córdoba.
¿Cuál es el objetivo de Instituto en este partido?
Recuperar el liderazgo del Grupo A.
¿Qué necesita San Lorenzo para mejorar su situación?
Necesita sumar puntos para mejorar su posición en el campeonato.