Instituto venció a San Lorenzo y volvió a subirse a lo más alto de la Zona A del Clausura

Instituto venció a San Lorenzo en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 7 del Torneo Clausura y recuperó el liderazgo del Grupo A.

El conjunto de Diego Flores le ganó al "Ciclón" por 1-0 con gol de Giuliano Cerato en la segunda parte, llegó a 16 puntos en el campeonato y los mira a todos desde arriba.

"La Gloria" le sacó un punto de ventaja a Gimnasia de Mendoza, que había llegado a quince, tras golear a Independiente y está en lo más alto de la zona.

Además, Instituto está noveno en la tabla anual por lo que se encuentra en puestos de Copa Sudamericana.

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Por su parte, el combinado del Bajo Flores sumó una nueva derrota en el certamen y se colocó en la decimocuarta posición con tan solo 7 puntos.

La primera chance del partido llegó a los dos minutos cuando tras un buen centro desde la izquierda, Fernando Alarcón conectó con un cabezazo que pasó por arriba del travesaño.

San Lorenzo tuvo su primera oportunidad a los 22 minutos cuando Rodrigo Auzmendi se fue y definió desde fuera del área con un gran remate que fue desviado por Marcos Ledesma y la pelota dio en el travesaño.

Instituto volvió a llegar con profundidad a los 27 minutos cuando Matías Tissera cabeceó un buen centro de Giuliano Cerato, pero la pelota se fue desviada.

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Sobre el final del primer tiempo, San Lorenzo volvió a llegar con una chance clara desde un tiro libre, pero el cabezazo de Auzmendi se fue por arriba del travesaño.

A los cinco minutos de la segunda parte, Tissera volvió a tener la oportunidad de abrir el marcador, pero no logró definir en el área rival.

Matías Gallardo recibió la pelota dentro del área y envió un centro pasado al palo lejano para la volea de Giuliano Cerato, que con un preciso golpeo puso el 1-0.

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¡GOLAZO DE VOLEA DE INSTITUTO!



Giuliano Cerato conectó una hermosa volea para poner el 1-0 de Instituto ante San Lorenzo.



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San Lorenzo buscó desesperadamente una igualdad, que nunca llegó, que lo alejase del fondo de la Zona A del campeonato local. Incluso, nuevamente tuvo en los pies de Auzmendi la oportunidad de poner las tablas en el resultado, aunque el atacante llegó exigido a la hora de impactar el balón.

Ahora, Instituto visitará a Unión de Santa Fe el lunes 7 de septiembre a partir de las 21:15. Mientas que, los comandados por Néstor Gorosito recibirán a Talleres el próximo sábado desde las 19:00.

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