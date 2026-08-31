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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 31 de agosto.

El sorteo número 13020 de la quiniela turista se realizó el lunes 31 de agosto a las 22:15, destacando el número 4893, que representa "A primera (Enamorado)". Conocé todos los resultados.

31/08/2026 | 22:27Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13020 de la quiniela turista se llevó a cabo el lunes 31 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 4893, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Enamorado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4893
2° 3133
3° 5136
4° 7216
5° 5118
6° 1688
7° 8002
8° 4812
9° 7817
10° 1660
11° 1112
12° 8901
13° 0798
14° 6925
15° 1847
16° 7157
17° 8649
18° 6683
19° 5215
20° 8121

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13020 de la quiniela turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 31 de agosto a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 4893, que representa "A primera (Enamorado)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.

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