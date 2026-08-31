Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy lunes 31 de agosto.

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El número de sorteo 13020 de la quiniela turista se llevó a cabo el lunes 31 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 4893, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Enamorado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4893

2° 3133

3° 5136

4° 7216

5° 5118

6° 1688

7° 8002

8° 4812

9° 7817

10° 1660

11° 1112

12° 8901

13° 0798

14° 6925

15° 1847

16° 7157

17° 8649

18° 6683

19° 5215

20° 8121