Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 31 de agosto.
El sorteo número 26549 de la quiniela nocturna se realizó el lunes 31 de agosto a las 21:00, destacando el número 1449, que representa a "A primera (La Carne)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26549 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 31 de agosto a las 21:00, destacando el número a la cabeza 1449, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Carne).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1449
2° 5851
3° 3528
4° 3239
5° 0207
6° 8490
7° 7796
8° 5392
9° 2753
10° 5240
11° 0401
12° 3136
13° 9435
14° 8042
15° 0163
16° 2492
17° 1350
18° 8988
19° 4379
20° 7788
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26549 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 31 de agosto a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 1449, que representa a "A primera (La Carne)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en la página de la quiniela.