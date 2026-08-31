Una joven cordobesa fue reconocida en California por salvarle la vida a un hombre

Macarena Torrandell, joven cordobesa de 21 años, fue reconocida por la policía y los bomberos de Foster City, California, por una acción heroica que, junto a su pareja, permitió rescatar a dos personas que se ahogaban en una pileta.

Torrandell, quien estudió para ser paramédico en Córdoba y actualmente vive en Estados Unidos, contó en diálogo con Cadena 3 que de noche escucharon gritos cerca de una pileta. Al acercarse, vieron a una persona boca abajo. Su novio saltó la reja, se metió al agua y la sacó. En ese momento, Macarena advirtió que había otra persona en el fondo de la pileta y alertó a su pareja para que también la rescatara.

“Cuando mi novio lo saca, me doy cuenta de que no estaba respirando. Le dije que le empezara a hacer RCP”, agregó. Después de unos minutos de maniobras, el joven rescatado abrió los ojos, aunque continuaba inconsciente y vomitando agua. “Llegaron los bomberos y los policías, y el chico estuvo internado dos días”, explicó.

Según relataron, ni el padre ni el hijo sabían nadar. El joven se resbaló desde la zona poco profunda hacia el fondo, y el padre se tiró en desesperación, también en peligro de ahogarse.

Aunque tenía conocimientos de paramedicina, Macarena reconoció que fue la primera vez que enfrentaba una situación de esa magnitud. “Es tanto el shock de ver a una persona prácticamente sin vida que en ese momento te bloqueas completamente”, explicó. Pese a la impresión inicial, su intervención fue clave para el rescate.

La policía de Foster City los reconoció en una de sus juntas oficiales. El hecho tuvo repercusión en la televisión y los diarios locales. El joven rescatado se mostró muy agradecido e incluso los invitó a comer.

"El chico ahora está bien y está muy agradecido”, concluyó.