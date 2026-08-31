Consejos para un baño de invitados que deslumbra: detalles que marcan la diferencia

La comodidad es fundamental en un baño de invitados y debe ser priorizada en cada detalle, según el diseñador Hammett. "La ubicación de los accesorios al alcance de la mano, la textura de los materiales bajo los pies y el almacenamiento adecuado para los artículos de tocador de los huéspedes contribuyen a la sensación de bienvenida en el espacio", compartió el experto. "Estos son elementos sutiles, pero hacen una diferencia significativa".

Además, la iluminación adecuada es esencial para garantizar que los invitados se sientan cómodos en un entorno desconocido. Como recomendó la diseñadora Nicole Forina de Forina Design & Co, es recomendable incorporar una luz nocturna. "Es un pequeño detalle que los huéspedes pueden no notar conscientemente, pero lo apreciarán. Me encanta utilizar una luz suave y de bajo nivel, ya sea un zócalo iluminado, una luz nocturna discreta o iluminación regulable", afirmó.

Otro lujo pequeño que no debe pasarse por alto es el espejo de aumento con luz. Forina destacó su importancia: "Ya sea que alguien necesite un poco de luz adicional y aumento para afeitarse, maquillarse o ponerse lentes de contacto, es un detalle considerado que anticipa lo que un huésped podría necesitar mientras se prepara".

Para la diseñadora Kate Hartman, un spray relajante para la ducha es indispensable. "Siempre tengo un spray de ducha de eucalipto y lavanda", dijo. "Me encanta el aroma, y no hay nada mejor que una ducha caliente con una fragancia calmante al final del día".

Además, es crucial tener a mano los productos para el cabello. Hartman recomendó mantener un surtido de productos en el baño: "Siempre abastezco el baño con todos los productos esenciales para el cabello, incluyendo un secador, horquillas, cintas para el cabello y laca, junto con batas cómodas. Mi objetivo es que cada huésped se sienta completamente atendido y pueda empacar ligero, sabiendo que tendrá todo lo que necesita".

La calidad de las toallas también juega un papel importante en la experiencia del huésped. La diseñadora Kristine Hildebrand sugirió recrear la atmósfera de un spa en el baño de invitados: "Para mí, un anfitrión excepcional tiene una pila ordenada de toallas de baño y toallas de mano limpias esperando a sus invitados".

Por último, no se debe subestimar el impacto de un jabón de manos bien presentado y perfumado. La diseñadora Saskia Blyth de Blyth-Collinson Interiors enfatizó: "Es un detalle simple, pero instantáneamente hace que el espacio se sienta más lujoso y cuidadosamente decorado". Ella prefiere marcas como Aesop y Diptyque, que ofrecen una gama de fragancias únicas.