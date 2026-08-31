Cómo embellecer tu hogar con arte vintage sin gastar de más

La decoración de un hogar se enriquece con la presencia del arte, y muchos se enfrentan al desafío de exhibir obras en espacios reducidos, como un departamento de alquiler. A pesar de las limitaciones, el arte siempre se puede integrar en el hogar, y hay formas creativas y económicas de hacerlo.

Una de las estrategias más efectivas para embellecer un espacio es la combinación de marcos antiguos con obras de arte. Al visitar mercados de pulgas y ferias de artesanía, se puede encontrar una variedad de marcos vintage a precios accesibles, como ocurrió en un reciente viaje a París, donde se adquirieron marcos por menos de $50 cada uno.

Estos marcos, aunque no incluían vidrio, ofrecieron la ventaja de ser ligeros y fáciles de transportar. Una vez seleccionadas las obras de arte adecuadas, el siguiente paso fue llevarlas a una tienda de enmarcado local. Allí, los profesionales se encargaron de ajustar las obras a las medidas de los marcos y añadir un respaldo de papel, lo que resultó en un acabado elegante y personalizado.

Entre las obras elegidas, se destaca una impresión de The Carlyle, un hotel icónico, enmarcada en un pequeño marco negro y dorado que se exhibe en la mesita de noche. Otra pieza, una impresión alegre de la página web Artfully Walls, se encuentra en un marco dorado con relieve, adornando la repisa de la chimenea. Este enfoque no solo permite disfrutar del arte, sino que también guarda recuerdos entrañables de la búsqueda de marcos en la capital francesa.

Los costos en la tienda de enmarcado fueron considerablemente menores en comparación con la compra de un marco nuevo, lo que demuestra que es posible lograr un resultado profesional sin salir del presupuesto. La clave está en la selección de marcos vintage y el trabajo de enmarcado profesional, que no solo preserva las obras de arte, sino que también las integra de manera armoniosa en el hogar.