Prohíben salir del país a Éver Banega por deuda alimentaria: "No está cumpliendo con lo básico"

La Justicia dispuso la prohibición de salir del país para el futbolista Éver Banega, en el marco de un expediente por incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria correspondiente a su hijo Santiago, quien actualmente tiene 20 años. La medida se tomó después de una serie de incumplimientos que, según explicó la abogada que representa al joven y a su madre, se fueron acumulando durante varios años.

Laura Rechia, patrocinante de Santiago Banega y de su madre, explicó que el expediente tiene una larga historia y que el cumplimiento de la obligación alimentaria fue irregular durante todo ese período. “Los incumplimientos se fueron sumando porque siempre fue irregular su cumplimiento, y sostenido en el tiempo”, señaló la abogada en diálogo con Cadena 3.

Según explicó Rechia, ella y su equipo comenzaron a intervenir a principios del año pasado y fue entonces cuando se avanzó hacia una resolución definitiva. “Recién, hace un tiempo muy corto, se dictó una sentencia definitiva que no había en el expediente y, por lo tanto, se retrotrae al momento de inicio de la demanda”, detalló. A partir de esa resolución pudieron comprobar, sostuvo, que hubo numerosos incumplimientos a lo largo del proceso.

En el expediente existía una cuota provisoria fijada judicialmente de aproximadamente 3.000 dólares mensuales. De acuerdo con la abogada, Banega fue dejando de transferir ese monto y, ante intimaciones anteriores, uno de los argumentos que había planteado era que no podía afrontar el pago. “En su momento, cuando acumuló varios incumplimientos y se lo intimó al pago, uno de los argumentos era que no podía afrontarlo”, relató Rechia.

La letrada aclaró que la situación económica alegada por el futbolista no modificaba la obligación establecida por la Justicia. “La jueza tomó una resolución y eso es lo que se intenta que se cumpla”, sostuvo. Y remarcó que la prohibición de salir del país no constituye una medida excepcional por tratarse de una persona conocida, sino una herramienta que puede aplicarse frente a incumplimientos reiterados en materia de alimentos.

En ese sentido, Rechia recordó que en Rosario se han adoptado distintas medidas contra deudores alimentarios morosos, desde restricciones para asistir a determinados eventos hasta mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones. “Estas son medidas que se aplican permanentemente en la causa de cualquier tipo de importe de cuota alimentaria”, explicó. La diferencia, en este caso, está vinculada con la capacidad económica de quien debe afrontar la obligación y con la notoriedad pública de Banega.

La abogada también confirmó que el reconocimiento de la paternidad de Santiago nunca estuvo en discusión. “No, no, no, no, no, eso no está en discusión, no, para nada”, respondió ante la consulta. Explicó que la prohibición de salir del país se suma a otras medidas que ya habían sido tomadas previamente, entre ellas la inscripción del futbolista en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El reclamo actual no apunta solamente a saldar lo adeudado, sino también a que Banega vuelva a cumplir con la obligación mensual. “Las dos cosas. Pero fundamentalmente tampoco está cumpliendo con la obligación mensual de prestar alimentos, con lo básico”, afirmó Rechia. La abogada explicó además que, pese a la nueva restricción, no hubo hasta el momento ningún acercamiento entre el futbolista y su hijo.

“Absolutamente ninguna”, respondió cuando le preguntaron si se había producido algún contacto después de la medida judicial. Rechia aseguró que desde que asumieron la representación buscaron priorizar una solución acordada entre las partes. “Nuestro mayor interés fue que se reunieran, que lo resolvieran entre ellos”, sostuvo. Incluso recordó que existe un acta firmada también por Banega en la que se establecía que el tema pendiente sería resuelto personalmente, algo que finalmente no ocurrió.

Santiago tiene 20 años, es el hijo mayor de Banega y es rosarino. La abogada recordó que, en principio, la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años, aunque el Código Civil y Comercial contempla la posibilidad de que continúe hasta los 25 si el hijo se encuentra estudiando o en formación. El caso vuelve a poner en discusión la importancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias más allá de los nombres y las cifras. “Todas son importantes porque son derechos que tienen los hijos a ser asistidos por su padre”, concluyó Rechia, quien remarcó que la cuestión económica es solamente una parte de las responsabilidades que implica la paternidad.

Entrevista de Hernán Funes.