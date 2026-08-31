Néstor Ortigoza enfrentará juicio por acusaciones de violencia de género contra su expareja

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) – El ex futbolista Néstor Ortigoza se enfrentará a un juicio por las acusaciones de violencia de género que pesan sobre él, relacionadas con su ex pareja, Lucila Cassiau. Este caso se originó a mediados de 2024, cuando se difundieron videos en los que el ex mediocampista aparece agrediendo a la madre de sus hijos.

La UFI N°3 del Departamento Judicial de Ezeiza, responsable de la investigación, ha finalizado el proceso y ha solicitado que el expediente sea elevado a juicio, donde Ortigoza se enfrentará a cargos por lesiones leves agravadas y daño en el contexto de violencia de género contra Cassiau.

El 5 de agosto, Ortigoza decidió no declarar en la audiencia indagatoria, pero posteriormente presentó un escrito en el que argumentó que los videos que circularon fueron editados y que nunca ejerció violencia contra su ex mujer ni sus hijos.

Sin embargo, los argumentos del ex jugador no fueron suficientes para la fiscalía, que ha insistido en que el caso debe ser llevado a juicio. Además, Ortigoza fue inscripto en marzo de este año como deudor alimentario moroso y actualmente tiene prohibida la salida del país debido a incumplimientos en el pago de la manutención de sus hijos.

En los últimos años, Ortigoza ha estado envuelto en varias controversias. Recientemente, fue retirado del boliche Tropitango tras una pelea multitudinaria, en la que supuestamente intentó defender a su actual pareja, Rocío Oliva, y fue sacado del lugar por cinco miembros de seguridad.

Además, ha tenido enfrentamientos mediáticos con Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo, que también han derivado en conflictos legales.