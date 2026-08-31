Alertas meteorológicas por tormentas, nieve y Zonda en siete provincias argentinas

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una serie de alertas de nivel naranja y amarillo que afectan a varios sectores de las provincias de Chubut, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa, Corrientes y Misiones. Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, las advertencias indican la posibilidad de fenómenos severos, que incluyen tormentas intensas con granizo, nevadas persistentes y ráfagas de viento Zonda.

El Litoral argentino se encuentra bajo el mayor riesgo, especialmente en el este de Formosa, así como en Corrientes y Misiones, donde se prevén precipitaciones y tormentas fuertes. Estas condiciones podrían generar precipitaciones abundantes en cortos períodos, acompañadas de actividad eléctrica, granizadas y vientos que superen los 90 km/h.

Las proyecciones meteorológicas estiman acumulaciones de agua que oscilarán entre 60 y 90 milímetros en estas zonas, mientras que en el noreste de Corrientes se anticipan valores de entre 20 y 50 milímetros. Los fenómenos se espera que se desarrollen durante la mañana en Corrientes y Formosa, extendiéndose hasta la tarde en Misiones.

Por otro lado, la región del Noroeste enfrentará una jornada caracterizada por intensas corrientes de aire. En la franja cordillerana y el norte de Catamarca, el oeste de Salta y amplias áreas de Jujuy, se pronostican vientos del sector oeste con velocidades promedio de 50 a 70 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en las zonas más elevadas.

Además, durante la tarde del lunes, se emitió una alerta por viento Zonda para el centro y noreste de Salta y el centro de Jujuy, donde se prevén ráfagas que superarán los 70 km/h.

Finalmente, en Patagonia, se anticipan condiciones adversas relacionadas con el frío. En el noroeste de Chubut, el SMN ha pronosticado un temporal de nieve de variada intensidad para la noche de este lunes, con acumulaciones que podrían oscilar entre 15 y 30 centímetros, aunque en áreas de menor altitud, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia.