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El Museo Metropolitano de Arte suspende la exposición de la Met Gala dedicada a John Galliano

El Museo Metropolitano de Arte anunció la cancelación de la exposición de la Met Gala sobre John Galliano, tras conversaciones con el diseñador, quien asumió la responsabilidad por sus comentarios pasados.

31/08/2026 | 10:23Redacción Cadena 3

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El Museo Metropolitano de Arte cancela la exposición de la Met Gala sobre John Galliano

FOTO: El Museo Metropolitano de Arte cancela la exposición de la Met Gala sobre John Galliano

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NUEVA YORK — El Museo Metropolitano de Arte ha decidido cancelar su exposición programada para la Met Gala que iba a estar centrada en el diseñador de moda John Galliano. Esta información fue confirmada tanto por el museo como por el propio Galliano a través de un comunicado conjunto que se emitió el lunes.

Galliano alcanzó la cima de la industria de la moda durante varios años, pero su carrera se vio gravemente afectada tras realizar comentarios antisemitas y racistas en 2010 y 2011, los cuales se viralizaron y lo llevaron a ser condenado en un juicio por antisemitismo en Francia.

En el comunicado, Galliano expresó: "Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se realice en este momento. Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular el daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente".

Por su parte, el Museo Metropolitano de Arte anunció que en el futuro se darán a conocer los planes para una nueva exposición que estará vinculada a la edición de 2027 de la Met Gala.

Lectura rápida

¿Qué se canceló?
La exposición de la Met Gala dedicada a John Galliano.

¿Quién tomó la decisión?
El Museo Metropolitano de Arte y John Galliano en un comunicado conjunto.

¿Por qué se canceló?
Por los comentarios antisemitas y racistas de Galliano en el pasado.

¿Qué dijo Galliano?
Asumió la responsabilidad por el dolor causado y expresó su tristeza por la cancelación.

¿Qué pasará después?
El museo anunciará una nueva exposición relacionada con la Met Gala de 2027.

[Fuente: AP]

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