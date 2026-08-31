Paraguay seduce a inversores extranjeros con impuestos bajos, rentabilidad y costo de vida accesible
El régimen impositivo del 10%, la baja inflación y costos energéticos mínimos impulsan la llegada de empresas, en un contexto de pleno crecimiento urbano e inmobiliario.
31/08/2026 | 10:27Redacción Cadena 3
FOTO: Paraguay.
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Un régimen tributario simplificado y una estabilidad económica sostenida convirtieron a Paraguay en uno de los destinos más atractivos para la radicación de empresas e inversiones en la región.
Durante el último año, unas 2.300 firmas extranjeras —con una fuerte presencia de capitales argentinos, brasileños y uruguayos— desembarcaron en el país vecino para establecer sus operaciones e impulsar el mercado inmobiliario y productivo.
El principal motor del fenómeno radica en la simplicidad impositiva basada en un esquema plano del 10% para el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los ingresos personales.
A esto se le suma una inflación histórica controlada en torno al 5% anual, un costo de vida sensiblemente inferior al de la región y energía eléctrica a precios mínimos gracias a la producción de la represa Itaipú.
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Rentabilidad, infraestructura y transformación urbana
Esquema impositivo y costos: el régimen del 10% en los principales impuestos incentiva la apertura de empresas. En el rubro gastronómico y diario, los costos de vida resultan altamente competitivos para los ejecutivos e inversores.
El desafío de la infraestructura: aunque analistas y empresarios señalan que la infraestructura pública aún presenta déficit y desarrollo pendiente, la alta rentabilidad compensa la brecha para quienes apuestan al largo plazo.
Modernización urbana: el crecimiento económico impulsó una profunda transformación en ciudades como Asunción, con un polo renovado de hoteles, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios que distan de la imagen tradicional del país.
Lectura rápida
¿Qué ha convertido a Paraguay en un destino atractivo para inversiones?
Un régimen tributario simplificado y estabilidad económica sostenida.
¿Cuántas firmas extranjeras llegaron a Paraguay en el último año?
Unas 2.300 firmas extranjeras desembarcaron en el país.
¿Cuál es el esquema impositivo en Paraguay?
Un esquema plano del 10% para el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los ingresos personales.
¿Qué desafíos enfrenta la infraestructura en Paraguay?
La infraestructura pública presenta déficit y desarrollo pendiente, aunque la rentabilidad compensa esta brecha.
¿Qué transformación ha experimentado Asunción?
Asunción ha visto un crecimiento económico que impulsó una profunda transformación con nuevos hoteles, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios.