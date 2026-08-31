Paraguay seduce a inversores extranjeros con impuestos bajos, rentabilidad y costo de vida accesible

Un régimen tributario simplificado y una estabilidad económica sostenida convirtieron a Paraguay en uno de los destinos más atractivos para la radicación de empresas e inversiones en la región.

Durante el último año, unas 2.300 firmas extranjeras —con una fuerte presencia de capitales argentinos, brasileños y uruguayos— desembarcaron en el país vecino para establecer sus operaciones e impulsar el mercado inmobiliario y productivo.

El principal motor del fenómeno radica en la simplicidad impositiva basada en un esquema plano del 10% para el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los ingresos personales.

A esto se le suma una inflación histórica controlada en torno al 5% anual, un costo de vida sensiblemente inferior al de la región y energía eléctrica a precios mínimos gracias a la producción de la represa Itaipú.

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Rentabilidad, infraestructura y transformación urbana

Esquema impositivo y costos: el régimen del 10% en los principales impuestos incentiva la apertura de empresas. En el rubro gastronómico y diario, los costos de vida resultan altamente competitivos para los ejecutivos e inversores.

El desafío de la infraestructura: aunque analistas y empresarios señalan que la infraestructura pública aún presenta déficit y desarrollo pendiente, la alta rentabilidad compensa la brecha para quienes apuestan al largo plazo.

Modernización urbana: el crecimiento económico impulsó una profunda transformación en ciudades como Asunción, con un polo renovado de hoteles, centros comerciales y desarrollos inmobiliarios que distan de la imagen tradicional del país.