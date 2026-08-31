Crisis laboral: "Hay jóvenes que no están preparados para las nuevas demandas del mercado"

La crisis laboral de los jóvenes en Argentina dejó de ser un problema coyuntural para convertirse en una dificultad estructural que se acumula desde hace años. Casi 7 de cada 10 jóvenes se encuentran fuera del empleo formal, una realidad que expone las dificultades para completar la educación, acceder a una formación adecuada y, finalmente, ingresar a un mercado laboral que ofrece cada vez menos oportunidades de calidad.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, explicó que detrás de esta situación existe un déficit que se viene acumulando en distintos niveles. “Hay un déficit muy importante en un segmento de la estructura social argentina”, señaló. Entre los problemas mencionó las dificultades para terminar adecuadamente la escuela secundaria y las falencias en la calidad de la formación técnica que reciben muchos jóvenes.

El problema continúa después de la escuela. Según Salvia, apenas 3 de cada 10 jóvenes logran incorporarse al mundo de la formación profesional y, de esos tres, solamente dos consiguen finalizarla. Es decir, no alcanza con llegar a la educación terciaria: también resulta cada vez más difícil completar una capacitación que permita acceder a mejores empleos.

Pero reducir la crisis juvenil a una cuestión educativa sería insuficiente. Salvia planteó que existen dos problemas simultáneos: “Hay un componente educativo porque en realidad hay una oferta de jóvenes que no están en condiciones de incorporarse a las nuevas demandas del mercado de trabajo y después tenés una muy baja demanda de puestos medios de mediana calificación”.

En otras palabras, Argentina tiene jóvenes que muchas veces no cuentan con las herramientas que reclama el mercado, pero también tiene un mercado que genera muy pocos puestos formales capaces de absorberlos. “En el contexto de los años donde no crece el empleo formal, lo que crece son las changas y las actividades informales y empleo de muy baja productividad”, explicó el especialista. Esa informalidad termina absorbiendo especialmente a los jóvenes de sectores más vulnerables.

El círculo se vuelve todavía más difícil de romper porque el empleo precario no solamente es una consecuencia de la exclusión, sino que también puede reproducirla. “Terminan absorbiendo a los jóvenes más pobres pero también reproduciendo la condición de exclusión”, sostuvo Salvia. La falta de redes, capacitación y oportunidades hace que las condiciones laborales de una generación puedan trasladarse a la siguiente.

El fenómeno tiene además una fuerte dimensión intergeneracional. Un padre que atravesó toda su vida laboral en la informalidad puede tener menos herramientas y contactos para ayudar a sus hijos a acceder a una trayectoria educativa y laboral diferente. “El padre que tiene empleo precario o informal (...) termina generando una reproducción muy estructural, muy crónica de la extensión de esos grupos sociales”, explicó.

Frente a este escenario, existen experiencias internacionales que muestran que la situación puede modificarse cuando se combinan educación, formación profesional y oportunidades concretas de empleo. Salvia mencionó casos de países de América Latina y Europa que realizaron inversiones sostenidas en capital humano desde las primeras etapas educativas y luego desarrollaron sistemas de formación técnico-profesional vinculados con el mercado laboral.

La clave, según el especialista, es que un joven no solamente consiga su primer trabajo, sino que pueda construir una trayectoria. “Esos jóvenes de 18, 19, 25, 29 años tienen que tener oportunidades de empleo que sean, obviamente, que generen una trayectoria laboral de inclusión”, planteó. Cuando la educación y la capacitación no encuentran después una demanda laboral suficiente, incluso quienes logran formarse terminan enfrentando empleos de baja calidad.

La problemática tampoco se limita a las grandes ciudades. Salvia explicó que la situación rural es heterogénea y que algunas economías regionales dinámicas ofrecen mejores oportunidades que determinados centros urbanos. En ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza o Tucumán, pero también en capitales con escasa actividad privada, la falta de empleo formal puede adquirir una dimensión todavía más dramática. El dato de fondo es contundente: después de años sin crecimiento sostenido del empleo pleno, los jóvenes argentinos enfrentan un mercado laboral que les exige cada vez más, mientras ofrece cada vez menos caminos para construir un futuro con estabilidad.

Entrevista de Hernán Funes.