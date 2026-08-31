FOTO: Accidente en La Plata: conductor ebrio choca contra una casa y deja a una niña herida

Una niña de 4 años resultó herida el pasado domingo tras el choque de una camioneta contra una vivienda en la calle 137, entre 530 y 531, en La Plata. El accidente fue reportado por vecinos a la Policía a través de un llamado al 911, alertando sobre el incidente que dejó personas heridas.

Al llegar al lugar, los oficiales del Comando de Patrullas encontraron una camioneta Chevrolet S10 gris, patente OQJ536, incrustada en la parte frontal de una vivienda. En el interior de la propiedad se encontraban una mujer de 25 años y su hija de 4, quien fue trasladada junto a su madre al Hospital de Niños para su evaluación, confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

Además, un hombre de 57 años, identificado como Ricardo Difiloppo, amigo de la familia, sufrió heridas cortantes y traumatismos en el brazo izquierdo y la cintura. Por su parte, Johana Abigail Campodónico, de 28 años, presentó una herida cortante en el cuero cabelludo. Ambos fueron trasladados por ambulancias del SAME al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

El conductor de la camioneta, Ramón Rojas Rodríguez, de 55 años y de nacionalidad boliviana, sufrió un corte en la frente, aunque su condición no era grave. Personal de Tránsito de La Plata le realizó un test de alcoholemia que dio positivo, con un nivel de 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que llevó a la elaboración de un acta de infracción.

La camioneta fue incautada y está a disposición del Juzgado de Faltas, mientras se realizan pericias para avanzar en la investigación del hecho. La causa ha sido caratulada como "Lesiones culposas" y está bajo la intervención de la UFI N°14 del Departamento Judicial de La Plata, dirigida por Ana Scarpino.