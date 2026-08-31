Cristina Cosentino: la arquera de Las Leonas que entrena como profesional en un mundo amateur

Buenos Aires, 31 Agosto (NA) -- Cristina Cosentino, arquera y una de las figuras de Las Leonas en la conquista del Mundial, aseguró que el seleccionado argentino estuvo convencido desde el primer minuto de que podía derrotar a Países Bajos.

La arquera del seleccionado argentino dialogó con Nelson Castro en "Vamos Rivadavia", por Radio Rivadavia AM 630, y explicó la importancia que tuvo el entrenamiento de los penales. Además, expuso las dificultades económicas que enfrentan las integrantes del plantel pese a cumplir una rutina de alto rendimiento.

"Habernos llevado este título es increíble, no podemos estar más contentas. Sabíamos que iba a ser un partido súper difícil, ellas son potencia mundial hace muchísimos años, pero nosotras también desde el minuto cero estábamos convencidas de que podíamos ganarlo", expresó Cosentino durante la entrevista con Nelson Castro.

La campeona del mundo sostuvo que la confianza fue determinante durante el encuentro y especialmente en la definición. "Nunca dejamos de creer", afirmó después de la consagración ante las neerlandesas, que llegó mediante los shoot-outs luego del empate durante el tiempo reglamentario.

Cosentino fue protagonista en esa instancia y explicó que existió una preparación específica para afrontar una eventual definición desde los penales. "Los penales los entrené muchísimo. Soy consciente de que son súper importantes, prestamos mucha atención a eso y dio sus frutos", señaló en Vamos Rivadavia.

Asimismo, brindó detalles sobre la preparación del seleccionado durante el último año. Según explicó, el cuerpo técnico estableció que las jugadoras debían entrenarse juntas en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de lunes a viernes, con jornadas que en algunas oportunidades incluyeron doble turno.

"Nuestra vida es amateur, pero entrenamos como profesionales", resumió Cosentino sobre la realidad de las integrantes del seleccionado. Los trabajos comenzaban alrededor de las 8 de la mañana y se extendían hasta las 13, además del tiempo necesario posteriormente para realizar la recuperación física.

La arquera también se refirió a la situación económica de las jugadoras y reconoció que las becas actuales no resultan suficientes para sostener completamente una carrera de alto rendimiento. "Tenemos una beca, pero es un tema complicado. Se podría ajustar mucho más eso, lo necesitamos para vivir de esto", afirmó.

Cosentino explicó que varias integrantes del plantel realizaron importantes sacrificios para participar del proceso previo al Mundial. Como ejemplo mencionó el caso de una compañera que vivía y jugaba en España, regresó al país después de ser convocada y permaneció durante un período prolongado viviendo en el CeNARD para poder entrenarse junto al seleccionado.

"Lo hacemos con amor y pasión", indicó la arquera, quien también destacó el peso de la historia de Las Leonas dentro del actual grupo. Cosentino aseguró que el plantel tiene presente el legado de las generaciones anteriores tanto desde lo deportivo como desde los valores que identifican al seleccionado argentino.

"Somos súper conscientes del legado que dejaron las generaciones anteriores, en valores y en lo que queremos representar. Lo tenemos súper latente", sostuvo. La arquera también remarcó la importancia de la convivencia, la amistad y la identidad construida dentro del seleccionado.

Cosentino destacó además el respaldo recibido por el equipo durante la competencia y recordó el banderazo realizado por los hinchas argentinos en la previa del Mundial. "El argentino tiene una chispa que quizás otras nacionalidades no tienen. Hay valores, hay amistad y sentir todo el apoyo de la gente es fantástico", concluyó.