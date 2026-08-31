Salorio y Gugnali, sobre el retiro de Messi de la selección: "Es un ejemplo a seguir"

FOTO: El astro rosarino le puso punto final a su etapa en la selección.

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina a través de sus redes sociales. El capitán del equipo nacional explicó que se trata de una decisión que le genera dolor, pero que entiende que llegó el momento de cerrar su ciclo.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, expresó el astro rosarino.

El anuncio generó repercusiones en el mundo del fútbol y también fue analizado en Cadena 3 por dos hombres que conocen de cerca el trabajo con la selección: Claudio Gugnali, exayudante de campo de Alejandro Sabella, y Gerardo Salorio, histórico preparador físico del combinado nacional.

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Salorio: “Es un animal competitivo”

Salorio reconoció que se trata de una noticia difícil de asimilar, aunque consideró que era un momento que, tarde o temprano, iba a llegar.

“Es un momento que nunca esperás, pero que algún día iba a llegar. Estamos ante un tipo muy pensante”, sostuvo.

El preparador físico destacó, además, la mentalidad competitiva de Messi y señaló que todavía podría tener objetivos personales por delante.

“La única meta que le queda en el fútbol son los mil goles. Él va por metas. Es un animal competitivo”, afirmó.

Para Salorio, el legado de Messi trascenderá largamente su etapa como futbolista de la selección.

“Seguramente tendremos que prepararnos para hacer la despedida, el duelo, y tenerlo como embajador de Argentina por mucho tiempo. Es alguien que abrirá puertas y dejará un legado y muchas cosas para los chicos argentinos”, consideró.

Gugnali: “Si toma esta decisión es porque se vació”

Claudio Gugnali, quien integró el cuerpo técnico de Alejandro Sabella en la selección argentina, puso el foco en la personalidad del capitán y en el conocimiento que tienen de él quienes compartieron aquella etapa.

“Los que tuvimos la suerte de estar con él sabemos su integridad. Si toma esta decisión es porque, como dice, se vació. Es el anuncio de que llega un final”, expresó en diálogo con Cadena 3.

Gugnali también repasó algunos de los momentos que marcaron los últimos años de la carrera de Messi con la camiseta argentina.

“Fue de la mano del disfrute del que sabía que era su último Mundial y también despidiendo a su papá, que era su compinche, consejero, compañero. ¿Qué más se le puede pedir a esta bestia?”, señaló.

Y cerró con una reflexión sobre el lugar que Messi ocupa como referente para el país.

“Yo lo admiro como persona de bien, como un argentino que es un ejemplo a seguir”, destacó.

Entrevistas de Rodolfo Barili