Promesa cumplida: el conmovedor reencuentro del Bocha Houriet con el chofer que emocionó a Córdoba

Una historia que nació a bordo de un colectivo durante el Mundial tuvo su cierre perfecto en las calles de barrio Güemes. El Bocha Houriet cumplió la promesa que le había hecho al aire en Cadena 3 a Gonzalo, el chofer de la línea 53 que se volvió viral tras frenar su unidad sobre calle Belgrano para festejar a puros gritos un gol agónico de la Selección Argentina.

El esperado encuentro cara a cara se concretó en la parada del transporte público, donde el relator se subió al coche para abrazar al conductor y revivir juntos la emoción de aquel relato radial que conmovió a los pasajeros en pleno recorrido.

La magia de la radio en el transporte público

El origen del cruce: durante el partido frente a Egipto, con el marcador ajustado, la narración del Bocha desató la euforia dentro de la unidad, donde el chofer se paró a celebrar el gol de Enzo Fernández junto a los usuarios.

Recreación en vivo: en el lugar, Houriet volvió a relatar la jugada para el chofer, destacando la compañía de la radio como el único medio capaz de emocionar al conductor sin distraer la responsabilidad de su tarea al volante.

Emoción compartida: Gonzalo agradeció el gesto de cumplir la promesa formulada tiempo atrás, sellando una postal de la pasión futbolera y el vínculo indisoluble entre la audiencia y la radio.

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