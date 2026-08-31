Puccini: "Queremos que los compradores conozcan el corazón productivo de Santa Fe"

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, visitó el Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3 en el Santa Fe Business Forum y destacó la realización de la tercera edición del Santa Fe Business Forum y remarcó la necesidad de generar negocios y sumar divisas para el país. “Tenemos esto para ofrecerle al mundo, que el mundo lo conozca”, sostuvo, al señalar que el encuentro busca acercar a las empresas santafesinas a nuevos mercados.

Puccini explicó que participan unos 250 compradores provenientes de casi 40 países, además de más de 40 fondos de inversión. También señaló que unas 1.000 empresas forman parte de las distintas actividades y que el evento permite que pymes que difícilmente podrían afrontar un viaje internacional tengan contacto directo con potenciales clientes.

El funcionario resaltó que las rondas comerciales no se limitan a las reuniones en La Fluvial. Los compradores también realizan recorridos por distintos circuitos productivos para conocer fábricas, frigoríficos, tambos, feedlots y empresas metalmecánicas. “Ahí te atiende el dueño de la empresa, un santafesino con su historia, con su familia”, explicó.

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Como novedad de esta edición, 80 compradores tendrán actividades en la ciudad de Santa Fe y un grupo viajará hacia el norte provincial. Puccini confirmó que se realizarán dos vuelos chárter para trasladar compradores a Reconquista y Avellaneda, donde podrán conocer el importante entramado industrial y agroindustrial de la región.

El ministro también destacó la incorporación de una jornada más, con actividades hasta el viernes, y la creación de nuevos espacios de capacitación y networking. Allí participarán embajadores, certificadoras, empresas logísticas, puertos y aeropuertos para facilitar las operaciones una vez concretado un posible acuerdo comercial.

Consultado sobre los mercados con mayor potencial, Puccini mencionó especialmente al mundo árabe y África, por su creciente demanda de alimentos y otros productos que Santa Fe puede ofrecer. También valoró los vínculos existentes con esos países y las posibilidades de profundizarlos a partir de nuevas gestiones internacionales.

Por último, se refirió al desafío que representa para la industria santafesina el ingreso de productos y maquinaria desde China. Afirmó que las empresas están haciendo un esfuerzo para incorporar tecnología y mejorar su eficiencia, y destacó el acompañamiento de la Cancillería en la apertura de mercados. “Es un respaldo para nuestras empresas”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.