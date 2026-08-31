Javier Milei en el Congreso de la FIA: "Deseamos ver a Franco Colapinto en Argentina"
El Presidente habló en el Automóvil Club Argentino, donde enfatizó las condiciones del país para recibir nuevamente la F1 y el Rally Mundial.
FOTO: El presidente Javier Milei
Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- El presidente Javier Milei afirmó hoy que el país tiene "todas las condiciones" para volver a recibir a la Fórmula 1 y cerró su discurso con un guiño dirigido al piloto argentino: "Queremos ver a (Franco) Colapinto en la Argentina".
El mandatario se pronunció de ese modo durante la apertura del Congreso 2026 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), realizada en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), en la ciudad de Buenos Aires.
"La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario", sostuvo Milei.
En esa línea, recordó que la máxima categoría del automovilismo mundial corrió en Buenos Aires durante distintas etapas, en las décadas de 1950, 1970 y 1990, y remarcó que la última competencia se disputó en 1998 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.
"En todo ese tiempo, la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte", aseguró.
Milei afirmó que el país cuenta con "la tradición", "los pilotos" y "la seriedad institucional" necesarias para volver a integrar el calendario internacional.
"Tenemos absolutamente todo. Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección", expresó, y convocó a que el Congreso de la FIA sea "el primer paso" para concretar el regreso.
"Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo. Es decir, que en la Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre", enfatizó.
Sobre el final de su intervención, el Presidente sintetizó ese objetivo con una referencia directa al piloto argentino que compite en la Fórmula 1: "Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina".
Durante el discurso, Milei también destacó la trayectoria del Automóvil Club Argentino, defendió la participación del sector privado en la construcción y mantenimiento de rutas y aseguró que las políticas de apertura económica permitirán renovar el parque automotor y mejorar la seguridad vial.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué evento inauguró Milei?
El Presidente inauguró el Congreso 2026 de la FIA en el Automóvil Club Argentino.
¿Qué deseo expresó Milei?
El mandatario expresó su deseo de ver a Franco Colapinto compitiendo en Argentina.
¿Qué condiciones mencionó para el regreso de la F1?
El país cuenta con tradición, pilotos y seriedad institucional para integrar el calendario internacional.
¿Cuándo se corrió la última F1 en Argentina?
La última competencia de F1 en el país se disputó en 1998 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.
¿Qué destacó sobre el Automóvil Club Argentino?
Milei resaltó la trayectoria del club y la importancia del sector privado en la infraestructura vial.
[Fuente: Noticias Argentinas]