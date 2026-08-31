Laura Del Colle, sobre el éxito de Las Leonas: "Necesitamos infraestructura para seguir en la elite"

El seleccionado argentino femenino de hockey volvió a hacer historia y se consagró campeón del mundo tras vencer a Países Bajos en una final agónica. Las Leonas empataron sobre el cierre del partido y luego se impusieron en los penales australianos, con una actuación destacada de la arquera Cristina Cosentino.

Para analizar la conquista y también la realidad que atraviesan las jugadoras argentinas, Cadena 3 Rosario dialogó con Laura del Colle, exarquera de las Leonas y medallista olímpica en Londres 2012. La rosarina resaltó el valor del logro conseguido frente a un seleccionado que venía imponiéndose en las últimas finales.

“Fue algo histórico para las chicas”, afirmó Del Colle, quien destacó el esfuerzo de un plantel amateur que compite contra selecciones cuyos deportistas se desempeñan profesionalmente. En ese sentido, explicó que en Países Bajos el hockey es una actividad profesional, mientras que las argentinas pueden contar con becas, pero no tienen un sueldo como deportistas.

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La exarquera también remarcó la importancia del hockey argentino durante las últimas décadas. “No solamente es llegar y consagrarse, sino mantenerse en el tiempo durante 26 años dándole medallas al país”, sostuvo, y destacó que el seleccionado se mantuvo entre los mejores del mundo incluso después del retiro de Luciana Aymar.

Del Colle coincidió además con el reclamo de las jugadoras por una mayor inversión en el deporte amateur. “Detrás de todo deporte tiene que haber una política deportiva”, señaló, y puso como ejemplo la falta de una cancha de alto rendimiento adecuada para que las Leonas puedan entrenar en las mismas condiciones que sus principales rivales internacionales.

En ese sentido, explicó la diferencia entre las canchas de arena y las de agua, superficie utilizada en las principales competencias internacionales. “La bocha va más rápido y casi no hay error”, describió sobre estas últimas, y contó que el Club Universitario de Rosario trabaja para contar con una cancha sintética de agua a partir del próximo año.

Por último, la exintegrante del seleccionado sostuvo que el equipo consiguió mantener su lugar en la elite pese al recambio generacional y la ausencia de títulos mundiales durante 16 años. “Necesitamos infraestructura que acompañe a los deportistas para poder seguir manteniéndonos en la elite”, afirmó Del Colle, quien además invitó a rosarinos y santafesinos a acompañar los Juegos Suramericanos que comenzarán el 12 de septiembre.

Entrevista de Alberto Lotuf.