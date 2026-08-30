Newell's juega en La Plata con Cóccaro disponible y el clásico cada vez más cerca

FOTO: La Lepra visitará este lunes desde las 19 a Estudiantes por la séptima fecha del Clausura.

Newell's afrontará este lunes una parada exigente en La Plata antes de meterse de lleno en la semana del clásico rosarino. Desde las 19, el equipo de Frank Kudelka enfrentará a Estudiantes por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

El plantel rojinegro viajó este domingo a la capital bonaerense con una novedad importante: Matías Cóccaro forma parte de la delegación y quedó a disposición del entrenador.

El delantero uruguayo viene arrastrando un síndrome de estrés tibial bilateral crónico, una afección que le genera molestias recurrentes y que condicionó su continuidad durante buena parte de la temporada.

El cuadro provoca una sobrecarga sobre el músculo sóleo y deriva en dolores y contracturas frecuentes en la zona de los gemelos y las pantorrillas.

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La decisión que deberá tomar Kudelka

La presencia de Cóccaro entre los convocados no asegura que esté desde el inicio frente al Pincha. El cuerpo técnico deberá resolver si lo utiliza como titular, si le da minutos durante el encuentro o si administra sus cargas pensando en el compromiso del próximo domingo.

Ese día, Newell's visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en una nueva edición del clásico rosarino.

Antes, sin embargo, la Lepra buscará sumar en La Plata y sostener su rendimiento en un partido que aparece como la última prueba antes del encuentro más esperado por los hinchas.

Salomón vuelve a estar entre los citados

Otra de las novedades de la convocatoria es el regreso de Oscar Salomón, quien se sumó a la delegación rojinegra que partió este domingo por la tarde.

El defensor tuvo escasa participación durante el segundo semestre. Su única convocatoria había sido frente a Independiente, cuando permaneció en el banco de suplentes y no ingresó.

Su último partido oficial fue el 26 de abril ante Instituto, por lo que vuelve a estar disponible después de varios meses sin sumar minutos.

Con Cóccaro nuevamente entre las alternativas y Salomón de regreso, Kudelka tendrá más opciones para afrontar el duelo ante Estudiantes, aunque todas las decisiones estarán atravesadas inevitablemente por la cercanía del clásico frente a Central.