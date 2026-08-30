Abre la Villa Suramericana de Rosario, donde se alojarán atletas de 15 países

FOTO: El complejo habitacional en el exBatallón 121 donde se alojarán los atletas.

Rosario habilitará este domingo la Villa Suramericana, el complejo habitacional que funcionará como alojamiento oficial de deportistas y delegaciones durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La actividad comenzará a las 15 con la habilitación de la CapiPlaza y parte de las obras realizadas sobre calle Ayacucho. También habrá propuestas abiertas a la comunidad y espectáculos de Circo Lumiere y Cumbión del Río. A las 16 está prevista la recorrida por las instalaciones de la nueva Villa.

El complejo está ubicado en el predio del ex Batallón 121, en la zona sur de Rosario, en el sector delimitado por Ayacucho, Ibáñez y la continuación de Benito Juárez.

El proyecto contempla cinco torres de departamentos distribuidas en tres manzanas, con una superficie total construida de 21.342 metros cuadrados. La Villa cuenta con 245 unidades habitacionales y capacidad para 1.485 camas.

Del 12 al 26 de septiembre, Rosario, Santa Fe y Rafaela serán las sedes de los Juegos Suramericanos 2026. La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que participarán en 43 deportes y 60 disciplinas.

La CapiPlaza y el espacio público

Como parte de la jornada de apertura también se habilitará una de las CapiPlaza de Rosario, ubicada en el Parque Héroes de Malvinas.

El espacio público fue diseñado con la mascota oficial de los Juegos, Capi, y el deporte como ejes de inspiración. Durante la competencia funcionará como Fan Fest, con actividades vinculadas al encuentro y la recreación.

La propuesta forma parte de las obras vinculadas a los Juegos y busca que el espacio continúe siendo utilizado por la comunidad una vez finalizado el evento.

Cómo es la Villa

El complejo habitacional fue proyectado para alojar a las delegaciones durante su permanencia en Rosario.

Las 245 unidades están distribuidas en departamentos de uno, dos y tres dormitorios. En total, hay 35 unidades de un dormitorio, 140 de dos y 60 de tres dormitorios.

Durante los Juegos, la Villa será utilizada como lugar de residencia de los deportistas y las delegaciones que compitan en Rosario.

El complejo forma parte, junto con las instalaciones de Santa Fe y Rafaela, del sistema oficial de alojamiento de los XIII Juegos Suramericanos.

Una nueva intervención en el sur de Rosario

La Villa está ubicada en un sector del sur de la ciudad donde en los últimos años se incorporaron instalaciones deportivas, espacios públicos y equipamiento comunitario.

En el mismo entorno se encuentran el Museo del Deporte Santafesino, el Centro Acuático Provincial y el Parque Héroes de Malvinas. Las obras vinculadas a los Juegos también alcanzan otros sectores de Rosario.

El proyecto contempla que la infraestructura utilizada durante la competencia tenga continuidad una vez finalizados los Juegos y se incorpore al uso cotidiano de la ciudad.

Con la habilitación de la Villa, Rosario suma una de las principales instalaciones previstas para recibir a las delegaciones que participarán de los Juegos Suramericanos en septiembre.