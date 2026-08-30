La Roma refuerza su plantilla con dos capitanes: De Roon y Balerdi

FOTO: Roma ficha a dos capitanes: De Roon llega de Atalanta y Balerdi de Marsella

ROMA — La Roma ha realizado un importante movimiento en el mercado de fichajes al sumar a su plantilla a dos capitanes, el mediocampista neerlandés Marten De Roon y el defensor argentino Leonardo Balerdi. De Roon, de 35 años, llega de Atalanta, donde se destacó durante más de una década, mientras que Balerdi, de 27 años, proviene del Olympique de Marsella.

De Roon se convirtió en el capitán del Atalanta tras su larga trayectoria en el club, y ahora se reunirá con el técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, quien lo dirigió anteriormente. Gasperini mencionó que el acuerdo se concretó rápidamente, en tan solo dos días, después de que De Roon perdiera protagonismo bajo la dirección del actual entrenador del Atalanta, Maurizio Sarri.

"Me comuniqué con Luca Percassi, el propietario del Atalanta, y acordamos darle a De Roon la libertad de decidir su futuro después de tantos años de servicio al club. Él realmente deseaba unirse a la Roma", afirmó Gasperini.

El traspaso de De Roon se cerró por un monto de 1 millón de euros (1 millón de dólares). Por su parte, Balerdi llega a la Roma a través de un préstamo con opción de compra. El defensor argentino ha acumulado más de 200 partidos en Europa, destacándose en el Borussia Dortmund y el Marseille, donde también fue capitán. Balerdi se perdió la reciente Copa del Mundo debido a una lesión, aunque formaba parte de la lista inicial de 26 jugadores de Argentina.

"Hemos incorporado a dos capitanes. Balerdi está en su mejor momento", comentó Gasperini.

En otro movimiento, el volante marroquí Neil El Aynaoui dejó la Roma para unirse al Leipzig de la Bundesliga. Además, el volante Bryan Cristante, quien también fue dirigido por Gasperini en Atalanta, es el actual capitán de la Roma.

La Roma comenzó su campaña en la Serie A con una contundente victoria de 4-0 sobre la Fiorentina y se prepara para enfrentar al Lecce el próximo lunes. Asimismo, los Giallorossi disputarán la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2018-19.

En junio, la Roma había fichado al delantero argentino Santiago Castro procedente de Bologna por 35 millones de euros (40 millones de dólares).