Tragedia en Chipre: volcadura de ferry deja al menos 8 muertos y 22 desaparecidos

FOTO: Al menos 8 muertos al volcar un ferry con casi 270 personas frente al norte de Chipre

BODRUM, Turquía — Al menos ocho personas han perdido la vida tras el vuelco de un ferry que transportaba cerca de 270 pasajeros y tripulantes en la costa del norte de Chipre, según reportes de la prensa turca. El incidente tuvo lugar el domingo, y hasta el momento se han rescatado a 237 personas, mientras que 22 siguen desaparecidas.

El primer ministro turcochipriota del norte, Unal Ustel, indicó a la radiodifusora estatal TRT que el ferry comenzó a tener problemas debido a condiciones meteorológicas adversas, comenzando a entrar agua solo 15 minutos después de zarpar. Se emitió una llamada de auxilio poco después de que la embarcación comenzara a hundirse.

Las autoridades han detenido a ocho individuos, incluido el capitán del ferry, en el marco de una investigación sobre las causas del naufragio. Por su parte, el líder turcochipriota Tufan Erhurman minimizó las condiciones climáticas, afirmando que "no eran malas" y pidió no especular sobre lo sucedido. El ferry se hundió en aguas que alcanzan los 500 metros de profundidad, complicando las tareas de rescate.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha expresado sus condolencias y ha afirmado que su gobierno está coordinando esfuerzos de búsqueda y rescate con el norte de Chipre. "Esperamos recibir noticias positivas", declaró Erdogan durante una ceremonia de graduación en Ankara.

El ferry, un catamarán, realizaba el trayecto desde el puerto de Kyrenia, conocido también como Girne, hacia Tasucu, en la provincia de Mersin. Según el alcalde de Kyrenia, Murat Senkul, el barco pertenecía a la compañía Filo Denizcilik y se hundió frente a la playa Diana.

El medio TRT reportó que el ferry comenzó a tomar agua a aproximadamente 7,5 kilómetros de la costa. Videos desde el lugar muestran a personas flotando con chalecos salvavidas alrededor de la embarcación volcada.

Chipre ha estado dividida por líneas étnicas desde 1974, cuando Turquía invadió la isla tras un golpe respaldado por una junta de Atenas que buscaba unirla con Grecia. Los turcochipriotas declararon su independencia en 1983, pero solo Turquía reconoce el norte, donde mantiene más de 35.000 soldados.

Chipre se unió a la Unión Europea en 2004, pero solo el sur grecochipriota, donde se encuentra el gobierno reconocido internacionalmente, disfruta de todos los beneficios.

El portavoz del gobierno chipriota, Constantinos Letymbiotis, también ha manifestado la disposición del gobierno a colaborar en las labores de rescate, expresando sus condolencias a las familias de las víctimas. "En momentos difíciles como estos, nuestros pensamientos están con quienes han perdido la vida y con los heridos", afirmó Letymbiotis.

"La protección de la vida humana es primordial", concluyó.