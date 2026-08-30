Mujer británica asesinada en estación de tren de Alemania; hay un detenido

FOTO: Asesinan a mujer británica en estación de tren en Alemania; detienen a sospechoso

BERLÍN — La policía ha arrestado a un individuo sospechoso de haber asesinado a una mujer británica de 31 años en un ataque con cuchillo, ocurrido durante la madrugada del domingo en Rosenheim, al sur de Alemania, según informaron las autoridades locales.

El ataque tuvo lugar en la estación de tren de Rosenheim, donde la víctima fue trasladada a un hospital cercano debido a las graves heridas sufridas. Lamentablemente, falleció a causa de sus lesiones.

Agentes de la policía federal, que respondieron al incidente, lograron detener al sospechoso inmediatamente después del apuñalamiento. Se trata de un hombre alemán de 27 años, oriundo del distrito cercano de Fürstenfeldbruck.

Las autoridades no han revelado los nombres ni de la víctima ni del sospechoso, en cumplimiento de las regulaciones de privacidad vigentes en Alemania. Asimismo, se está llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias y el motivo detrás de este crimen.

La policía ha solicitado a posibles testigos que se presenten y ha hecho un llamado especial a quienes pudieran haber presenciado "una discusión o un altercado físico" en la estación de tren durante las primeras horas de la noche del sábado y la madrugada del domingo.