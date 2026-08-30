Tadej Pogacar publica foto desde el hospital tras su caída en la Vuelta a España

FOTO: Tadej Pogacar comparte foto desde el hospital tras choque aterrador en la Vuelta a España

XERACO, España — El ciclista Tadej Pogacar compartió el domingo una imagen desde el hospital, donde aparece con un collarín y vendajes en su mano y rostro, un día después de haber abandonado la Vuelta a España debido a un accidente. La foto fue publicada en su cuenta de Instagram, acompañada de la canción "Stayin’ Alive" de los Bee Gees.

Se anticipa que Pogacar se someterá a una cirugía tras haber salido despedido por encima del manillar en una caída que resultó aterradora. El ciclista esloveno sufrió una conmoción cerebral y fracturó dos huesos, aparentemente después de perder el control cuando una piedra rodó hacia la carretera.

El destacado atleta del UAE Team Emirates contaba con una ventaja considerable y era considerado el gran favorito para alzarse con el título y conseguir un triplete en las tres Grandes Vueltas del ciclismo.

Esta fue la décima Gran Vuelta en la que participa Pogacar y marca la primera vez que se ve obligado a abandonar. Hasta ahora, nunca había terminado en una posición inferior al tercer lugar.

La Vuelta a España, que tiene una duración de tres semanas, finalizará en Granada el 13 de septiembre. La novena etapa se llevó a cabo el domingo.