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Tadej Pogacar publica foto desde el hospital tras su caída en la Vuelta a España

El ciclista Tadej Pogacar compartió una imagen desde el hospital tras sufrir una fuerte caída en la Vuelta a España. Se le diagnosticó una conmoción cerebral y fracturas, y se espera que se someta a cirugía.

30/08/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

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Tadej Pogacar comparte foto desde el hospital tras choque aterrador en la Vuelta a España

FOTO: Tadej Pogacar comparte foto desde el hospital tras choque aterrador en la Vuelta a España

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XERACO, España — El ciclista Tadej Pogacar compartió el domingo una imagen desde el hospital, donde aparece con un collarín y vendajes en su mano y rostro, un día después de haber abandonado la Vuelta a España debido a un accidente. La foto fue publicada en su cuenta de Instagram, acompañada de la canción "Stayin’ Alive" de los Bee Gees.

Se anticipa que Pogacar se someterá a una cirugía tras haber salido despedido por encima del manillar en una caída que resultó aterradora. El ciclista esloveno sufrió una conmoción cerebral y fracturó dos huesos, aparentemente después de perder el control cuando una piedra rodó hacia la carretera.

El destacado atleta del UAE Team Emirates contaba con una ventaja considerable y era considerado el gran favorito para alzarse con el título y conseguir un triplete en las tres Grandes Vueltas del ciclismo.

Esta fue la décima Gran Vuelta en la que participa Pogacar y marca la primera vez que se ve obligado a abandonar. Hasta ahora, nunca había terminado en una posición inferior al tercer lugar.

La Vuelta a España, que tiene una duración de tres semanas, finalizará en Granada el 13 de septiembre. La novena etapa se llevó a cabo el domingo.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Tadej Pogacar?
Sufrió una caída en la Vuelta a España que lo obligó a abandonar la competencia.

¿Cuál es el estado de salud de Pogacar?
Se encuentra en el hospital con un collarín y vendajes, y se le diagnosticó una conmoción cerebral y fracturas.

¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar el día anterior a su publicación en Instagram.

¿Qué se espera que suceda a continuación?
Se anticipa que Pogacar se someterá a una cirugía tras el accidente.

¿Qué impacto tuvo en la competencia?
Pogacar era el gran favorito para ganar la Vuelta, siendo esta su primera vez abandonando una Gran Vuelta.

[Fuente: AP]

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