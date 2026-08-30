Rafael Leão se une al Galatasaray por 44 millones de dólares en un traspaso millonario
El extremo portugués Rafael Leão ha sido transferido al Galatasaray desde el AC Milan por 44 millones de dólares, con un contrato de cuatro años y un salario de 11,6 millones anuales.
FOTO: Rafael Leão completa traspaso de 44 millones de dólares a Galatasaray
ESTAMBUL — El extremo portugués Rafael Leão concretó el domingo su traspaso al Galatasaray por 38 millones de euros (44 millones de dólares), proveniente del AC Milan.
Galatasaray anunció la incorporación del ex MVP de la Serie A mediante un contrato de cuatro años, que incluye un salario neto de 10 millones de euros (11,6 millones de dólares) por temporada.
Además, el club turco informó que el 20% de cualquier futura venta del jugador se destinará al AC Milan.
Leão, de 27 años, fue reconocido como el MVP de la liga italiana cuando contribuyó al triunfo del Milan en la Serie A durante la temporada 2021-22, aunque ha enfrentado problemas de lesiones y un rendimiento irregular en los últimos años.
En el reciente Mundial, Leão proporcionó un centro con efecto que resultó en un cabezazo decisivo de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido, asegurando la victoria 2-1 de Portugal sobre Croacia, lo que les permitió avanzar a los octavos de final.
Lectura rápida
¿Quién se ha transferido al Galatasaray?
Rafael Leão ha sido transferido al Galatasaray.
¿Cuánto ha costado el traspaso?
El traspaso de Leão ha costado 38 millones de euros, equivalentes a 44 millones de dólares.
¿Qué contrato ha firmado?
Firmó un contrato de cuatro años con un salario neto de 10 millones de euros por temporada.
¿Qué porcentaje de futuras ventas irá al Milan?
El 20% de cualquier futura venta de Leão se pagará al AC Milan.
¿Cómo fue su desempeño reciente?
Leão fue MVP de la Serie A en 2021-22, pero ha tenido problemas de lesiones y un rendimiento inconsistente.
[Fuente: AP]