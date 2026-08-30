Rafael Leão se une al Galatasaray por 44 millones de dólares en un traspaso millonario

ESTAMBUL — El extremo portugués Rafael Leão concretó el domingo su traspaso al Galatasaray por 38 millones de euros (44 millones de dólares), proveniente del AC Milan.

Galatasaray anunció la incorporación del ex MVP de la Serie A mediante un contrato de cuatro años, que incluye un salario neto de 10 millones de euros (11,6 millones de dólares) por temporada.

Además, el club turco informó que el 20% de cualquier futura venta del jugador se destinará al AC Milan.

Leão, de 27 años, fue reconocido como el MVP de la liga italiana cuando contribuyó al triunfo del Milan en la Serie A durante la temporada 2021-22, aunque ha enfrentado problemas de lesiones y un rendimiento irregular en los últimos años.

En el reciente Mundial, Leão proporcionó un centro con efecto que resultó en un cabezazo decisivo de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido, asegurando la victoria 2-1 de Portugal sobre Croacia, lo que les permitió avanzar a los octavos de final.