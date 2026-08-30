Karina se intensifica y se convierte en huracán en el Pacífico, podría fortalecer su poder

FOTO: Karina se convierte en huracán en el Pacífico; podría tomar más fuerza esta semana

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Karina se fortaleció hasta convertirse en un huracán en el océano Pacífico el domingo, y se estima que podría alcanzar la categoría de huracán mayor esta semana, según informaron meteorólogos. El vórtice del ciclón se encuentra mar adentro, a gran distancia, y no representa una amenaza para las costas.

Con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas por hora), Karina es clasificado como un huracán de categoría 1, mientras que un huracán mayor se define como aquel de categoría 3 o superior, según el Centro Nacional de Huracanes, ubicado en Miami.

La tormenta se encontraba a aproximadamente 1.325 kilómetros (820 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, y se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora (15 millas por hora), en una trayectoria que se prevé alejada de la tierra firme.

A pesar de que se espera que Karina continúe lejos de las costas, el centro de huracanes advirtió que el oleaje generado por la tormenta podría provocar condiciones peligrosas, incluyendo fuerte resaca y corrientes de retorno en algunas áreas del suroeste de México y de la península de Baja California.

En otras partes del Pacífico, la tormenta tropical Lowell se encontraba a 1.850 kilómetros (1.150 millas) al sureste de Hawai, y tampoco representa una amenaza para tierra. Por otro lado, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha pronosticado que la temporada de huracanes en el Atlántico será inferior al promedio debido a la influencia de El Niño.

Se anticipa que esta temporada se registren entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales se espera que entre tres y seis alcancen la fuerza de huracán, y de una a tres se intensifiquen hasta convertirse en huracanes mayores.