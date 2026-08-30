"Todos somos creativos": así es la comunidad que organiza encuentros gratuitos para compartir ideas

¿La creatividad es un talento reservado para artistas, publicistas o personas capaces de tener grandes ideas? Para Fabiana Renault, consultora en innovación, educadora y host de CreativeMornings Buenos Aires, la respuesta es contundente: todos somos creativos, aunque muchas veces hayamos aprendido a pensar lo contrario.

“Democratizar la creatividad quiere decir que todos somos creativos, pero mayormente pensamos que no, que es talento de unos pocos”, explicó Renault en diálogo con Cadena 3.

CreativeMornings nació en Brooklyn, Nueva York, como una organización sin fines de lucro y actualmente tiene presencia, según explicó Renault, en unas 270 ciudades del mundo. Cada mes todas las sedes trabajan alrededor de una temática común, pero tienen libertad para elegir oradores y diseñar sus propios encuentros.

La propuesta en Buenos Aires se realiza el último viernes de cada mes y es gratuita. “Todos somos voluntarios, todo es ad honorem y vivimos de la energía de los voluntarios y de la colaboración de los sponsors”, contó.

“La escuela nos hace bonsái”

¿Por qué, entonces, tantas personas llegan a la adultez convencidas de que no son creativas?

Renault apuntó directamente a la forma en la que tradicionalmente aprendemos desde chicos.

“Lo primero que nos pasa, y lo digo haciendo mea culpa porque soy educadora y amo la educación, es que la escuela nos hace bonsái en la creatividad”, afirmó.

La especialista puso como ejemplo consignas como “no te muevas”, “no te pares” o “no hables en clase”, además de actividades en las que apartarse del camino esperado puede ser considerado un error, incluso aunque el resultado sea interesante.

“A medida que avanza la formación en la escuela nos vamos haciendo bonsái en la creatividad por miedo al error, por miedo a equivocarnos, por miedo a que nos reten”, sostuvo.

Para Renault, ese proceso termina instalando la idea de que solamente determinados perfiles —los más rebeldes o aquellos que se animan a romper las reglas— tienen permiso para ser creativos.

Sin embargo, planteó una definición mucho más cotidiana de creatividad: preguntarse si existe otra manera de hacer las cosas.

“¿Es esta la única opción que tengo? ¿Podría haberlo hecho de otra manera? ¿Es esta mi mejor elección? De eso se trata la creatividad”, resumió.

Ideas abiertas para todos

El concepto de “democratizar” aparece también en el funcionamiento de CreativeMornings. Los encuentros no requieren pagar una entrada y buscan reunir personas provenientes de distintas disciplinas alrededor de ideas y experiencias.

Por las ediciones de Buenos Aires pasaron perfiles diversos, desde referentes de marcas y empresas hasta gestores culturales y profesionales de industrias creativas. Renault remarcó, sin embargo, que el espacio no está reservado únicamente para quienes trabajan formalmente en creatividad.

“Una de nuestras voluntarias recién incorporadas es abogada”, ejemplificó. El punto en común, explicó, es considerar la creatividad “un modo de vida”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un ejercicio para recuperar la creatividad

Renault compartió además un ejercicio sencillo para quienes quieran volver a entrenar esa capacidad.

La propuesta fue de Esteban Seimandi, creativo que protagonizó el último encuentro de CreativeMornings: consiste en elegir al azar una imagen y luego abrir cualquier libro en una página aleatoria para seleccionar una línea de texto, sin pensar previamente en una relación entre ambas.

Al colocar después la frase junto a la imagen, explicó, generalmente aparece alguna conexión o un significado inesperado.

“La creatividad es y no es azar. Tiene esa magia de no saber por qué funciona”, señaló.

Pero antes de cualquier técnica, para Renault existe una condición fundamental: recuperar la confianza en la propia capacidad de crear.

“La primera, primera y primera es trabajar nuestra confianza creativa. Creer que podemos”, afirmó.

Y lo comparó con cualquier otro aprendizaje: “Es lo que hace un maratonista cuando empieza a correr o un estudiante cuando empieza una carrera: creer que la va a poder terminar”.

Informe de Agustín González