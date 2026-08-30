FOTO: Escándalo en la Unidad 31: denuncian que reclusos de "La Comitiva" tienen candados "falsos"

Buenos Aires, 30 de agosto (NA) -- La Unidad 31 de Florencio Varela, parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), se encuentra en el centro de un nuevo escándalo. Un grupo de internos ha denunciado que algunos reclusos del pabellón 1, que pertenecen a un grupo conocido como "La Comitiva" o "limpieza y mantenimiento", disfrutan de beneficios inusuales, como el acceso a candados "falsos".

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, estos internos, quienes ya enfrentan denuncias por narcotráfico, extorsión y reducción a la servidumbre, ahora son objeto de nuevas acusaciones relacionadas con la administración del penal.

Los candados "falsos" son aquellos que, aunque cierran aparentemente bien, pueden abrirse con un simple empujón. En el caso del pabellón 1, los reclusos han señalado que estos candados les permiten salir de sus celdas durante la noche, cuando todos los demás quedan encerrados.

"Cuando los \`engoman\` (cierran todos los calabozos para que no salga nadie) a la noche, todos quedan encerrados, pero los de la \`Comitiva\` salen libremente a la nave del pabellón y el servicio le hace entrega de las llaves de las demás celdas para que abran las que ellos quieran", relataron algunos internos.

Esta situación ha generado preocupación, ya que permite a estos reclusos acceder a cualquier celda, lo que podría resultar en agresiones a otros internos. "Tienen acceso a cualquier celda y pueden ocasionar todo tipo de daño, incluso agredir a otros presos si lo quisieran", denunciaron.

Los denunciantes sostienen que las autoridades de la Unidad 31 están al tanto de esta irregularidad y han sido acusadas de connivencia con "La Comitiva", sin tomar medidas al respecto. Esto ha provocado un nuevo episodio de crisis dentro del sistema penitenciario del SPB.

Recientemente, once internos de la Unidad 31 fueron imputados tras un allanamiento que desbarató a una organización criminal vinculada a actividades ilícitas dentro de la cárcel. Este operativo fue llevado a cabo por la DDI Quilmes, tras recibir denuncias de familiares de detenidos y de otros internos del pabellón 1.

Durante el operativo, se imputaron a 11 presos y se secuestraron 13 celulares, los cuales serán utilizados como prueba en la causa. Uno de los hallazgos más sorprendentes se produjo en la oficina del subdirector, donde se encontraron dos teléfonos móviles.

Los internos involucrados fueron identificados como Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre, Antonio Agustín Romero Ramua, Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes, Rubén Darío García, Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.

Sin embargo, los denunciantes han señalado que la posible droga y los dispositivos de internet que se traficaban dentro de la cárcel fueron ocultados horas antes del allanamiento, alertados no por la policía, sino por funcionarios del penal.

Agencia NA.