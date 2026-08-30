Abdul El-Sayed ofrece disculpas por sus declaraciones tras ataque a sinagoga en Michigan

El candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, emitió una disculpa el sábado ante la delegación de su partido tras realizar comentarios que relacionaron un ataque a una sinagoga ocurrido en marzo con las acciones de Israel en Oriente Medio.

"Mis comentarios pudieron haber sido malinterpretados para justificar algo que yo no pretendía justificar", afirmó El-Sayed a los medios luego de dirigirse al caucus en una convención partidaria en Lansing. "A cualquiera que sienta que mis comentarios pudieron haber sido hirientes, lo siento de verdad. Esa no era mi intención".

Esta disculpa es parte del esfuerzo de El-Sayed por unificar a los demócratas después de unas primarias intensas en las que logró vencer a la representante Haley Stevens. El candidato busca superar una serie de controversias, incluyendo acusaciones de antisemitismo y su asociación con el comentarista Hasan Piker. Enfrentará al candidato republicano Mike Rogers en una contienda que podría ser crucial para el control del Senado.

En marzo, un ataque en la sinagoga Temple Israel, ubicada en un suburbio de Detroit, dejó conmocionada a la comunidad. Un hombre embistió su automóvil contra el edificio y disparó contra un guardia de seguridad antes de quitarse la vida. El atacante, Ayman Mohammad Ghazali, había perdido a cuatro familiares en un ataque aéreo israelí en Líbano una semana antes del incidente.

En un video de respuesta, El-Sayed condenó el ataque, añadiendo que "una persona herida lastima a los demás", refiriéndose al sufrimiento de la familia de Ghazali. Sin embargo, sus críticos lo acusaron de justificar las acciones del atacante.

"Lo que intentaba hacer era ofrecer contexto de por qué ocurrió, pero no era el momento para el contexto, y nunca es correcto desestimar el dolor de alguien", aseveró.