FOTO: La deforestación en la Amazonia brasileña impulsa el riesgo de enfermedades como el mal de Chagas

Buenos Aires, 30 agosto (NA) — La deforestación de la Amazonia brasileña puede incrementar el riesgo de transmisión de enfermedades como la leishmaniasis y el mal de Chagas, de acuerdo a un estudio realizado por científicos brasileños y publicado por la estatal Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo.

Los investigadores determinaron que las zonas deforestadas durante períodos prolongados presentan una mayor cantidad de flebótomos, que son los insectos responsables de transmitir la leishmaniasis. A su vez, los paisajes con menor cobertura forestal incrementan la probabilidad de hallar chinches triatominas infectadas con el parásito que causa el mal de Chagas.

Los hallazgos, que se llevaron a cabo en el estado amazónico de Acre (norte) bajo la dirección del biólogo Gabriel Laporta, de la Universidad Federal del ABC, fueron publicados en las revistas científicas "Parasites & Vectors" y "PLOS One", según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

En relación a la leishmaniasis, los científicos concluyeron que la cantidad de flebótomos está más vinculada al momento en que se realizó la deforestación y al proceso de ocupación humana que a la cobertura forestal existente. Por otro lado, en el estudio sobre el mal de Chagas, se determinó que no es necesario que las chinches transmisoras se establezcan en las viviendas para que el riesgo aumente, tal como indica el informe de Xinhua.

Los investigadores advierten que la deforestación altera la distancia entre las palmeras y las viviendas, y en paisajes altamente deforestados, cuanto más corta es esa distancia, mayor es la probabilidad de encontrar insectos infectados.