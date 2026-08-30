Deportan a Milo Yiannopoulos, el provocador británico de extrema derecha, desde EE. UU.

El comentarista británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos fue deportado al Reino Unido después de ser arrestado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, según informaron funcionarios el sábado.

El Departamento de Seguridad Nacional reveló que Yiannopoulos fue enviado de regreso a su país el viernes, tras ser acusado de exceder el tiempo de estadía permitido desde su ingreso legal a Estados Unidos en mayo de 2019. Un juez de inmigración emitió una orden de expulsión definitiva el 22 de julio, luego de que él no se presentara a una audiencia migratoria, según un portavoz del departamento.

Yiannopoulos fue detenido el jueves en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo arrestó.

"Eligió quedarse más tiempo del permitido, en violación de las leyes de nuestra nación", declaró un portavoz de Seguridad Nacional en un comunicado.

Hasta el momento, Yiannopoulos y sus representantes no han respondido a las solicitudes de comentarios, y su actividad en la plataforma social X se ha detenido desde el jueves.

Yiannopoulos y su postura sobre la migración

Conocido por defender causas conservadoras, Yiannopoulos ha adoptado frecuentemente posturas provocadoras, criticando el feminismo, el islam y a los inmigrantes. Ha sido un firme defensor de la dura represión migratoria impulsada por el expresidente Donald Trump.

"Cero inmigración durante los próximos 20 años. Sin peros ni condiciones", escribió en X el año pasado.

El arresto y la deportación de Yiannopoulos se producen en un contexto de aumento nacional en las detenciones como parte de la ofensiva migratoria de Trump.

En redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional destacó el arresto de Yiannopoulos, publicando una foto de su ficha. Además, alentó a quienes se encuentran en el país de manera ilegal a optar por la autodeportación, ofreciendo "3.000 dólares y un vuelo gratis para regresar".

La agencia no respondió a preguntas sobre los detalles de la entrada legal de Yiannopoulos en 2019, incluyendo si se le había otorgado una visa.

Controversias en la trayectoria de Yiannopoulos

Yiannopoulos ganó notoriedad a principios de la década de 2010 como un escritor provocador en el sitio web conservador Breitbart News. Renunció en 2017 tras la difusión de un video donde respaldaba la pedofilia, aunque luego se disculpó, alegando que él mismo fue víctima de abuso sexual en su infancia.

Recientemente, trabajó para el rapero Ye, anteriormente conocido como Kanye West, quien se presentó en Nueva Orleans la misma noche de la deportación de Yiannopoulos.

La activista conservadora Laura Loomer celebró rápidamente el arresto en redes sociales, mencionando que había sido la primera en informar sobre su situación migratoria irregular.

Las controversias en torno a Yiannopoulos han persistido, desde su "Troll Academy Tour" en universidades hasta su relación con nacionalistas blancos, según informes de medios. En años recientes, continuó vinculado al activismo conservador y fue pasante de la representante Marjorie Taylor Greene.