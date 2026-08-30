Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 30 de agosto

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El clima hoy domingo 30 de agosto

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy enEn este momento, el estado del cielo enmuestra, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 76%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1014 hPa.Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Las condiciones meteorológicas indican cielos parcialmente nublados, con un viento moderado que podría influir en la sensación térmica. La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las horas de la mañana y la noche.Los próximos días ense presentan con variaciones en las temperaturas. Para el lunes 31 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 24°, con pocas nubes. El martes 1 de septiembre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 20°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 2 de septiembre, el clima mejorará con una mínima de 11° y una máxima de 24°, bajo un cielo despejado. El jueves 3 de septiembre, se espera un día cálido, con mínima de 12° y máxima de 30°, también con cielo despejado. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 26°, con cielo despejado.