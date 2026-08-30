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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 30 de agosto

Este domingo 30 de agosto, Salta presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 10° y 20°. Se esperan cielos parcialmente nublados y condiciones de viento moderado.

30/08/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 30 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 76%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Las condiciones meteorológicas indican cielos parcialmente nublados, con un viento moderado que podría influir en la sensación térmica. La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas en las horas de la mañana y la noche.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el lunes 31 de agosto, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 24°, con pocas nubes. El martes 1 de septiembre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 20°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 2 de septiembre, el clima mejorará con una mínima de 11° y una máxima de 24°, bajo un cielo despejado. El jueves 3 de septiembre, se espera un día cálido, con mínima de 12° y máxima de 30°, también con cielo despejado. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 26°, con cielo despejado.

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