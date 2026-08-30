Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este domingo 30 de agosto

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 30 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad es del 75%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría acentuar la sensación de frescura durante la mañana. No se esperan precipitaciones, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el lunes 31 de agosto, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 1 de septiembre, el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre 11° y 22°. El miércoles 2 de septiembre se mantendrá el cielo claro, con mínimas de 11° y máximas de 23°. Para el jueves 3 de septiembre, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando una máxima de 26°. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, el clima será variable con mínimas de 14° y máximas de 21°.