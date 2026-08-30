Sampaoli, tras el empate de Talleres: "Se está complicando más de lo que esperaba"

Talleres volvió a dejar dudas y Jorge Sampaoli no esquivó el diagnóstico. Después del empate 0-0 ante Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, el entrenador reconoció que el presente del equipo se complicó más de lo que esperaba y admitió que todavía no encontró la fórmula para conseguir un rendimiento estable.

“Se está complicando más de lo que esperaba, es evidente”, reconoció Sampaoli durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. Sin embargo, aseguró que todavía ve posibilidades de revertir la situación y encontrar soluciones a futuro.

El técnico consideró que Talleres tuvo el control del partido y mostró algunas mejoras en la salida, pero volvió a fallar en el momento decisivo. “Nos faltó ganar duelos ofensivos, nos faltó agresividad en el último tercio, nos faltó decisión para ganar el partido”, explicó.

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Para Sampaoli, el problema quedó especialmente expuesto durante el segundo tiempo. La necesidad de conseguir el triunfo generó, según su análisis, apresuramientos y desorden. “Cuando el equipo se siente en la obligación, empieza a tener rasgos de anarquía, de poca capacidad colectiva como para poder generar situaciones de gol”, sostuvo.

“Hoy no estamos otorgándole a la gente lo que viene a ver”

El entrenador también se refirió a los silbidos que recibió el equipo al finalizar el partido y consideró que la reacción de los hinchas es comprensible.

“Los silbidos de la gente son normales y aceptables. El equipo no está mostrando una cara como para que ilusione a la gente que viene y paga una entrada”, afirmó.

Talleres acumula apenas cinco puntos después de siete fechas del Torneo Clausura y ocupa el último lugar de la Zona A. El empate ante Central Córdoba profundizó la preocupación y dejó al equipo todavía lejos de las expectativas generadas con la llegada del experimentado entrenador.

Sampaoli reconoció además que la falta de respuestas futbolísticas también le genera frustración. “Dedico tanto tiempo y no logro resultados a corto plazo que eso me pone bastante incómodo conmigo mismo”, expresó.

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Sampaoli asumió la responsabilidad

Consultado sobre el diagnóstico que había realizado al llegar al club y si considera que pudo haberse equivocado, el entrenador evitó trasladar responsabilidades.

“Hoy la responsabilidad es mía y la asumo como tal”, aseguró.

Sampaoli explicó que cuando arribó a Córdoba imaginaba una construcción de plantel que todavía no logró consolidarse. También reconoció que varios futbolistas llegaron sobre el cierre de la pretemporada, lo que redujo el tiempo de trabajo conjunto.

“Nosotros siempre tenemos la ilusión de poder armar con los jugadores que tengamos un buen equipo. Eso todavía no ha sucedido”, admitió.

El técnico sostuvo que el desafío inmediato pasa por mejorar a los futbolistas que tiene a disposición y conseguir que el equipo pueda sostener sus actuaciones sin quedar condicionado por los estados emocionales.

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“Tenemos que generar que los estados emocionales no generen merma futbolística en los jugadores”, señaló.

La defensa mejoró, pero faltó contundencia

Sampaoli también analizó uno de los problemas que se habían repetido en partidos anteriores: las pelotas a la espalda de la última línea.

En ese sentido, consideró que Talleres mostró una mejoría ante Central Córdoba. “La línea defensiva para mí hizo un trabajo superador a partidos anteriores”, sostuvo, y destacó especialmente el desempeño de Lautaro Ortíz y Matías Catalán.

El entrenador ubicó el principal déficit en el otro extremo de la cancha. Según su análisis, los extremos no pudieron superar a los laterales y el centrodelantero tampoco logró imponerse ante los centrales.

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“Fracasamos en ese momento, en ese lugar, en el centro final, en la puntada final, en la gambeta final, en el remate final”, resumió.

El caso Juan Sforza y un plantel reducido

Otro de los temas abordados fue la presencia de Juan Esforza, un futbolista al que Sampaoli había mencionado anteriormente como alguien que no había tenido en cuenta.

El técnico explicó que la lesión de Fatori y el cansancio de Lautaro Ortíz modificaron el escenario y llevaron a que Esforza fuera considerado como una alternativa. “Como se reincorpora con el plantel, es parte del plantel y lo utilizaremos en realidad de la necesidad”, aclaró.

También defendió la decisión de que otros futbolistas sumaran minutos en Reserva y explicó las salidas de algunos delanteros por la superpoblación en esa posición.

Sobre el plantel actual, fue contundente: “El plantel es que hay, es que está”.

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Ante la consulta sobre cómo puede mejorar Talleres si el grupo se redujo y varios jugadores son juveniles surgidos del club, Sampaoli no ofreció atajos: “La idea es trabajar mucho más duro con estos jugadores que están y mejorarlos. No hay otro tema”.

Sampaoli evitó ponerse un plazo al frente del equipo y remarcó que el fútbol argentino exige respuestas inmediatas.

“El fútbol tiene urgencia, tiene inmediatez, tiene poca paciencia”, reconoció.