Roger Federer, entre lágrimas, ingresa al Salón de la Fama Internacional del Tenis

NEWPORT, Rhode Island, EE.UU. — Roger Federer no pudo contener las lágrimas durante su discurso de ingreso al Salón Internacional de la Fama del Tenis, celebrado el pasado sábado. En un ambiente emotivo, el tenista suizo, de 45 años, se mostró visiblemente conmovido mientras reflexionaba sobre su carrera y agradecía a quienes lo apoyaron en su camino.

El evento se llevó a cabo en la cancha de césped en forma de herradura de Newport, donde el sol comenzaba a ocultarse. Vestido con un elegante traje color canela, Federer subió al escenario tras recibir la presentación de su esposa, Mirka, a quien besó y abrazó antes de dirigirse al público.

"Vaya", fueron sus primeras palabras, reconociendo la magnitud del momento. "Esto es de un nivel muy alto y es difícil estar a la altura", agregó entre risas. A lo largo de su discurso, que se extendió por casi 30 minutos, el exnúmero uno del mundo se quebró en varias ocasiones, especialmente al recordar a su héroe de la infancia, Stefan Edberg.

"Estas son lágrimas de felicidad", confesó mientras compartía anécdotas de su trayectoria. Durante la ceremonia, Federer fue exaltado junto a Mary Carillo, comentarista y exjugadora, presentada por la icónica Billie Jean King.

En un tono más ligero, Federer mencionó que estaba "un poco estresado" antes de su discurso, a lo que el público respondió con risas y aplausos. A lo largo de su carrera, Federer ha sido conocido por su juego elegante, que incluye un movimiento fluido y un potente revés a una mano, lo que le permitió alcanzar un récord de 237 semanas consecutivas como número 1 del ranking ATP.

El momento más conmovedor llegó cuando agradeció a su esposa, Mirka, y a su entrenador de muchos años, Severin Luthi. "Ahora viene la parte de Mirka", dijo, haciendo una pausa que reveló su emoción. "Dios mío, esto es un desastre", expresó mientras las lágrimas caían por su rostro.

Con su característico humor, pidió al público pañuelos y gafas de sol para protegerse de la emoción. Sin embargo, al igual que en su carrera, donde logró remontar en situaciones difíciles, Federer concluyó su discurso animando a los jóvenes tenistas a seguir llevando el deporte a nuevos niveles y agradeciendo a los recogepelotas por su apoyo.

Federer, quien celebró su 45to cumpleaños hace tres semanas, ha dejado una huella imborrable en el tenis, con ocho títulos de Wimbledon y un Grand Slam de carrera, además de seis Abiertos de Australia y un Abierto de Francia, en 2009. Carillo, exaltada por su contribución al periodismo deportivo, también se mostró emocionada en su discurso, resaltando lo significativo que era para ella estar presente en un evento tan especial.