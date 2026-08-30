Tiroteo en Carolina del Sur: un policía fallece y otro resulta herido tras intervención en disputa

FOTO: Tiroteo en parque de Carolina del Sur deja un policía muerto y otro herido; abaten a agresor

Un oficial de policía de Carolina del Sur fue asesinado y otro resultó herido el sábado en un parque tras atender una llamada relacionada con una disputa doméstica, según informó el jefe de policía de Columbia, W.H. "Skip" Holbrook.

Durante una conferencia de prensa en la capital del estado, Holbrook reveló que el sospechoso, un hombre de 33 años con un amplio historial delictivo, también perdió la vida durante el tiroteo.

El oficial fallecido, Christopher DeLong, de 29 años, había estado en el Departamento de Policía durante dos años y deja atrás a su esposa y dos hijos pequeños, detalló Holbrook.

"Esta noche tenemos el corazón destrozado", expresó, visiblemente conmovido por la situación.

En un mensaje en redes sociales, la esposa de DeLong describió a su marido como el "mejor papá para nuestros bebés" y afirmó que estaba "viviendo una pesadilla".

Después de la conferencia de prensa, Holbrook y otros funcionarios de las fuerzas del orden participaron en una procesión desde el hospital. El segundo oficial, David Dymock, se encontraba en condición estable, según lo informado por el jefe policial.

"Espero que nuestros agentes sepan que no están solos en esto. Nos apoyaremos unos a otros en este momento trágico", agregó Holbrook. "Oremos por este departamento".

El tiroteo tuvo lugar después de que una mujer llamara a la policía alrededor de las 9:30 de la mañana del sábado para reportar que un hombre, contra el que tenía una orden de restricción, estaba destruyendo propiedad en su hogar.

DeLong llegó rápidamente al lugar y fue informado de que el sospechoso había abandonado la vivienda. La mujer le proporcionó una descripción del sospechoso y del vehículo, explicó el jefe policial.

DeLong salió de la casa alrededor de las 10:30 de la mañana, pero apenas unos minutos después envió un aviso sobre un sospechoso tras detectar a un hombre cerca de un vehículo que coincidía con la descripción proporcionada por la mujer.

Dymock llegó como refuerzo y, minutos después, informó por radio que él y DeLong "habían sido impactados y que un sospechoso fue abatido", indicó Holbrook.

El sospechoso fue identificado como Adam Tyler Dowdy, un hombre con antecedentes de arrestos en al menos cuatro estados, que había enfrentado cargos que incluían conducta desordenada, desacato al tribunal, intoxicación en la vía pública, posesión de una sustancia controlada y violaciones de la libertad condicional, detalló Holbrook.

Holbrook, quien no aceptó preguntas durante la conferencia de prensa, mencionó que la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur llevará a cabo una investigación sobre el tiroteo. Un portavoz de esa agencia indicó en un correo electrónico que la indagación sigue en curso.