Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 30 de agosto

FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 30 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este día.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de cielo despejado, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 23%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste-suroeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielo despejado durante todo el día. La humedad se mantendrá baja, lo que favorecerá la sensación de calor. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con un clima similar. El lunes 31 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima de 20°. El martes 1 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 21°. El miércoles 2 de septiembre, la temperatura mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 25°. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 19°. El viernes 4 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 16°.