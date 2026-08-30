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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo 30 de agosto

Este domingo 30 de agosto, Tucumán presenta un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 12° y 24°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 87%.

30/08/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad es del 87%, lo que genera un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, contribuyendo a la frescura del día. La presión atmosférica se sitúa en 1015 hPa.

El clima hoy domingo 30 de agosto

Para este domingo, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La alta humedad podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día, aunque no se prevén lluvias.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán variaciones en el clima. El lunes 31 de agosto, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. El martes 1 de septiembre, la mínima se elevará a 17° y la máxima será de 26°, con cielo cubierto. El miércoles 2 de septiembre, se prevé un día despejado con temperaturas que oscilarán entre 15° y 29°. Finalmente, el jueves 3 de septiembre, se espera un clima similar, con mínimas de 16° y máximas de 33°.

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