Por Gustavo Gutiérrez

Gabriel García Márquez escribió hace mucho tiempo "El Coronel no tiene quien le escriba". Tenía que ver con un coronel viejo que esperaba una cartita, que era la pensión. Bueno, si uno lo pudiera asemejar a esta realidad de Talleres, diría que Talleres no tiene quien le escriba, pero no es que le llega la pensión, no tiene quien le escriba una idea, no tiene quien le escriba una oración, no tiene quien le escriba una frase, no tiene quien le escriba un cuento.

Parece que fuera cuento, ¿no? estas historias que cuenta Sampaoli después de cada partido que se van repitiendo casi hasta el hartazgo. Talleres no tiene quien le escriba una idea adentro de la cancha, una idea totalizadora, una idea que los una a sus jugadores, una idea que los convierta mínimamente en un equipo, una idea que pueda servir para que de local el equipo empiece a producir futbolísticamente lo que no ha producido desde que empezó este campeonato.

Este equipo hace siete días no fue goleado por Rosario Central porque Unsain se atajó todo. Hoy este mismo equipo frente a uno de los peores equipos del campeonato que es Central Córdoba, no pateó al arco, la tuvo siempre a la pelota, pero no pateó al arco. Por eso no tiene quien le escriba cómo se hace un gol, cómo se hace para partir de la mitad de la cancha con dos jugadores que se cansaron de meter una pelota más o menos profunda, como Galarza y el pibe Ortiz, que es un desenfadado, que es un caradura, que es un cachafaz, en el buen sentido. Se animó el pibe Ortiz a meter una pelota profunda, lo que no había hecho nunca Cristaldo, por ejemplo, que tiene un montón de partidos, mucho más que Ortiz. Hoy Ortiz lo obligó a Galarza a meter pelotas profundas.

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¿Y qué hizo Talleres? ¿Qué hizo Talleres en ofensiva? ¿Qué hicieron Rick, Depietri, Álvarez Martínez? ¿Qué hicieron todos? Se la jugaron para salvarse ellos, para patear al arco ellos, para definir las jugadas mal ellos, para no jugar en equipo.

Está huérfano este equipo, está vacío de liderazgo, de conducción. No tiene sustancia. Dice Talleres, ¿viste el frasquito? Pero vos lo abrís, no hay nada adentro. Mirá que escarbaste, que metés la mano, decís, sí, pero no hay nada. Es la nada absoluta. Hoy este equipo tocó fondo. ¿Cómo un equipo va a tener la pelota tanto tiempo y no va a patear al arco?

Y otra vez escucharlo al técnico, dar sus explicaciones, como si no le entraran. Le preguntan directo y el técnico contesta indirecto. Le preguntan del tiro libre y te cuenta de la mitad de la cancha. Le preguntan del ataque y te cuenta de la defensa. Le pregunta del gol errado y te cuenta del arquero. O sea, no entiende, no entiende de qué se trata la historia.

El fútbol a veces es menos complicado de lo que uno cree, porque enfrente hay un equipo y ese equipo trata de que uno no se pase la pelota. Pero hay que intentar, cuando ese equipo viene por la misma pelota, que uno quiere usarla para atacar y tratar de tener ideas, al menos un par de ideas por zona para que uno pueda zafar de esa encerrona a la que te somete un rival que aportó poquito, casi nada. Central Córdoba se llevó un punto. Tuvo menos la pelota y generó las chances más claras para ganar. ¿Era justo que ganara? y no, si no invirtió nada. Pero por lo menos pateó al arco. Talleres no pateó nunca.

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Por eso voy a recordar de nuevo el cuentito aquel, El coronel no tiene quien le escriba. No tenía que ver con el fútbol. Era un coronel que esperaba la pensión que nunca llegaba. Bueno, Talleres espera esa idea que nunca llega y pasan los partidos y pasan los fines de semana y el técnico explica siempre lo mismo y se llena a veces de palabras que nadie entiende, solo él.

El fútbol es simple, se trata de pasarle la pelota a uno que tenga la misma camiseta que vos y Talleres no lo hace. Por eso, lamentablemente, ha llegado a un punto que Talleres no tiene quien le escriba.