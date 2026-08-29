Tensión por el salario mínimo: de cuánto es hoy y qué provocó la ruptura de la negociación

FOTO: Fracasó la reunión del Consejo del Salario y el Gobierno fijará el nuevo mínimo.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se ubica en agosto en $376.600, luego de una suba del 1,13% respecto de julio. El incremento quedó por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,1%, mientras volvió a fracasar la negociación entre sindicatos, empresarios y el Gobierno para actualizar ese piso durante los próximos meses.

La discusión se desarrolló este viernes en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el organismo tripartito encargado de definir el valor. El encuentro fue virtual, pese al reclamo sindical para que se realizara de manera presencial, y terminó sin acuerdo.

La CGT y las dos CTA abandonaron la negociación antes de la sesión plenaria, luego de considerar insuficiente la propuesta presentada por las cámaras empresariales. De esta manera, el Poder Ejecutivo volverá a tener la facultad de establecer el nuevo monto de manera unilateral.

El salario mínimo representa el ingreso básico que debe percibir un trabajador por una jornada legal completa. Además, funciona como referencia para la actualización de programas sociales, prestaciones y subsidios.

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• Qué reclamaron los sindicatos

Durante la comisión técnica, las tres centrales obreras presentaron una propuesta conjunta para elevar el SMVM a $911.000 desde julio y llevarlo hasta $993.000 en diciembre.

El planteo tomó como referencia el valor de la canasta básica familiar, estimado en $1.564.716. Sin embargo, los propios dirigentes sindicales reconocieron que un incremento hasta ese nivel difícilmente sería aceptado por el Gobierno.

Jorge Sola, cotitular de la CGT y dirigente del gremio del Seguro, calificó como insuficiente la oferta empresarial y aseguró, en declaraciones a Infobae, que el aumento propuesto no alcanzaba siquiera para comprar un kilo de pan.

En el mismo sentido, Cristian Jerónimo, también cotitular de la central obrera y referente del sindicato de empleados del vidrio, anticipó que los gremios no convalidarían la propuesta ni participarían del plenario necesario para avanzar con la definición.

Las centrales sindicales también reclamaron la reactivación de las comisiones de Formación Profesional, Empleo y Productividad. Según argumentaron, esos espacios resultan necesarios para discutir de manera integral la situación laboral del país.

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• La propuesta de los empresarios

Las cámaras empresariales ofrecieron un esquema de incrementos considerablemente menor. La propuesta contemplaba una suba del 1,8% para septiembre y ajustes mensuales del 1,7% desde octubre hasta abril de 2027.

De concretarse ese cronograma, el salario mínimo llegaría a $468.000 en abril del próximo año. La cifra generó un fuerte rechazo de los representantes gremiales por la amplia diferencia respecto de su planteo.

El sector empresarial está representado en el Consejo por la Unión Industrial Argentina (UIA) y entidades como las cámaras de Comercio y Construcción, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y organizaciones de los sectores hotelero, gastronómico y agrario.

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• Cómo se define el salario mínimo

El Consejo del Salario reúne a representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores. Cada sector presenta su propuesta en una comisión técnica y, si existe consenso, el acuerdo debe ser ratificado posteriormente en una sesión plenaria.

Cuando las partes no logran acordar, el monto puede resolverse mediante una votación. Si tampoco se alcanza una mayoría, la Secretaría de Trabajo queda habilitada para fijar el incremento mediante una resolución.

Ese mecanismo fue utilizado en la actualización anterior, cuando el Gobierno estableció un cronograma de aumentos escalonados que llevó el salario mínimo desde los $334.800 hasta los actuales $376.600.

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• El Gobierno analiza otro piso para los convenios

En paralelo, la Secretaría de Trabajo impulsa un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto, que buscaría incorporar como cláusula en determinados convenios colectivos.

Se trata de un concepto diferente al SMVM. La iniciativa establece que, si un empleado cumple una jornada completa de ocho horas y su remuneración total —incluidos adicionales y premios— no llega a esa cifra, la empresa debería completar la diferencia.

El esquema no reemplazaría las negociaciones paritarias y comenzó a plantearse en actividades con ingresos bajos, como Maestranza, Construcción y Sanidad.

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• Trece meses de caída del poder adquisitivo

La tensión entre las partes ocurre en medio de un marcado deterioro del salario mínimo. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, su poder de compra cayó un 0,8% real en julio y acumuló 13 meses consecutivos de retroceso.

Desde noviembre de 2023, la pérdida real alcanza el 40,5%. El valor vigente se encuentra incluso por debajo del nivel registrado en 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

El informe señala además que el poder adquisitivo del SMVM perdió un 67% respecto del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011. En términos reales, el piso salarial actual representa apenas un tercio de aquel valor.