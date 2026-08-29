Ecuador recibe a exministro deportado por su presunta conexión con el magnicidio de Villavicencio

FOTO: La Justicia ecuatoriana lo señala como uno de los autores intelectuales del crimen de Villavicencio.

Buenos Aires, 29 agosto (NA) - José Serrano, exministro de Interior de Ecuador, ha sido deportado desde Estados Unidos, donde estuvo detenido, hacia su país natal, enfrentando serias acusaciones por su supuesta participación en la planificación del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la noticia este viernes.

Serrano, de 55 años, ocupó el cargo de ministro durante el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017. La Fiscalía ecuatoriana lo ha vinculado con el asesinato perpetrado por sicarios colombianos. El traslado se realizó tras un año de detención en EE.UU. por problemas migratorios.

Tras el regreso de Serrano, Noboa celebró la acción en sus redes sociales, indicando: "Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de la cárcel de extrema seguridad El Encuentro", un penal destinado a jefes de bandas criminales y políticos condenados por corrupción.

El mandatario publicó imágenes de Serrano esposado junto a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una aeronave. Aunque las autoridades no confirmaron de inmediato si el exministro había llegado a Ecuador.

La familia de Serrano ha criticado el proceso de deportación. Paulina Serrano, una de sus hijas, expresó en la red social X que su padre fue "deportado ilegalmente (...) en violación del Derecho Internacional y de la Convención contra la Tortura".

En el mismo anuncio, Noboa envió un mensaje directo al expresidente Correa, quien vive en Bélgica desde 2017 y tiene una condena de ocho años por corrupción, señalando: "Ya mismo te toca a ti".

La investigación por el asesinato de Villavicencio ha avanzado, y hace dos semanas la Fiscalía formalizó cargos contra siete personas, incluyendo a Serrano, un exlegislador correísta, un empresario y miembros de una organización delictiva, acusándolos de ser los ideólogos del ataque. Otros cinco implicados ya han sido condenados a penas de hasta 34 años de prisión por su participación material en el asesinato.