En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Ecuador recibe a exministro deportado por su presunta conexión con el magnicidio de Villavicencio

El exministro José Serrano, vinculado al asesinato del candidato presidencial, fue deportado desde EE.UU. a Ecuador. La Fiscalía lo señala como uno de los autores intelectuales del crimen.

29/08/2026 | 08:41Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La Justicia ecuatoriana lo señala como uno de los autores intelectuales del crimen de Villavicencio.

FOTO: La Justicia ecuatoriana lo señala como uno de los autores intelectuales del crimen de Villavicencio.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 29 agosto (NA) - José Serrano, exministro de Interior de Ecuador, ha sido deportado desde Estados Unidos, donde estuvo detenido, hacia su país natal, enfrentando serias acusaciones por su supuesta participación en la planificación del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la noticia este viernes.

Serrano, de 55 años, ocupó el cargo de ministro durante el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017. La Fiscalía ecuatoriana lo ha vinculado con el asesinato perpetrado por sicarios colombianos. El traslado se realizó tras un año de detención en EE.UU. por problemas migratorios.

Tras el regreso de Serrano, Noboa celebró la acción en sus redes sociales, indicando: "Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de la cárcel de extrema seguridad El Encuentro", un penal destinado a jefes de bandas criminales y políticos condenados por corrupción.

El mandatario publicó imágenes de Serrano esposado junto a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una aeronave. Aunque las autoridades no confirmaron de inmediato si el exministro había llegado a Ecuador.

La familia de Serrano ha criticado el proceso de deportación. Paulina Serrano, una de sus hijas, expresó en la red social X que su padre fue "deportado ilegalmente (...) en violación del Derecho Internacional y de la Convención contra la Tortura".

En el mismo anuncio, Noboa envió un mensaje directo al expresidente Correa, quien vive en Bélgica desde 2017 y tiene una condena de ocho años por corrupción, señalando: "Ya mismo te toca a ti".

La investigación por el asesinato de Villavicencio ha avanzado, y hace dos semanas la Fiscalía formalizó cargos contra siete personas, incluyendo a Serrano, un exlegislador correísta, un empresario y miembros de una organización delictiva, acusándolos de ser los ideólogos del ataque. Otros cinco implicados ya han sido condenados a penas de hasta 34 años de prisión por su participación material en el asesinato.

Lectura rápida

¿Quién es José Serrano?
Exministro del Interior de Ecuador, vinculado a la planificación del magnicidio de Fernando Villavicencio.

¿Qué sucedió con Serrano?
Fue deportado desde EE.UU. a Ecuador, donde enfrenta acusaciones graves.

¿Qué dijo el presidente Noboa?
Celebró la deportación y envió un mensaje a Rafael Correa, sugiriendo que él también enfrentará la justicia.

¿Qué dice la familia de Serrano?
Critican la deportación, alegando que fue ilegal y en violación de derechos humanos.

¿Cuáles son las implicaciones legales?
Siete personas, incluyendo a Serrano, han sido acusadas de ser los ideólogos del asesinato de Villavicencio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf