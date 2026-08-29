El suelo rojo de Australia esconde una fuente de energía limpia y abundante

Investigadores de la Universidad Edith Cowan (ECU) identificaron una potencial fuente de energía limpia en el suelo de Australia Occidental, donde formaciones de roca ricas en hierro pueden generar hidrógeno de manera natural. Este descubrimiento sugiere que la geología de la región podría apoyar el desarrollo de una nueva fuente de energía doméstica y, si se desarrolla a gran escala, una importante industria de exportación de hidrógeno.

El papel del magnetita en la generación de hidrógeno

El estudio se centró en la magnetita, un mineral abundante en las grandes reservas de mineral de hierro de la región de Pilbara. Los científicos de la Escuela de Ingeniería de ECU encontraron que la magnetita puede liberar gas hidrógeno al reaccionar con agua caliente bajo condiciones similares a las que se encuentran en las profundidades de la Tierra.

Además, el equipo descubrió un método para estimular este proceso. Al inyectar una solución en formaciones de hierro en bandas, los investigadores lograron aumentar la generación de hidrógeno, lo que abre la posibilidad de que el hidrógeno producido de forma natural se pueda potenciar deliberadamente bajo tierra.

"Australia podría estar sentada sobre una reserva de energía masiva y sin explotar, y el potencial es enorme", afirmó el profesor asociado Alireza Keshavarz. "Hay suficiente hidrógeno para que Australia se beneficie durante generaciones, y potencialmente suficiente para convertirnos en un importante exportador de energía limpia al resto del mundo".

Recreando condiciones subterráneas

Para investigar cómo funciona este proceso, los investigadores colocaron muestras de magnetita en agua a 200 °C bajo alta presión durante 60 días, condiciones diseñadas para reproducir el ambiente caliente y presurizado que se encuentra en las profundidades de la Tierra. Los experimentos brindaron a los investigadores una visión más clara de cómo se puede formar hidrógeno natural dentro de la roca y qué condiciones son necesarias para que la producción continúe a lo largo del tiempo.

Los hallazgos son especialmente significativos para Australia Occidental, ya que la región contiene algunas de las formaciones de hierro en bandas más grandes del mundo. "Si podemos desbloquear este recurso a gran escala, podría ser transformador para nuestro futuro energético", dijo el autor principal Kaveh Moghanirahimi.

"Incluso vemos el potencial de que Australia Occidental fortalezca su independencia energética en tiempos de crisis mediante el acceso a este hidrógeno generado de forma natural".

De experimentos de laboratorio a la exploración de hidrógeno natural

El profesor Stefan Iglauer, de la Escuela de Ingeniería de ECU, indicó que los resultados acercan a los investigadores a entender cómo podría funcionar la producción de hidrógeno en formaciones rocosas subterráneas reales, en lugar de solo en entornos de laboratorio controlados. "Este trabajo ayuda a cerrar la brecha entre los experimentos de laboratorio y los sistemas geológicos reales", destacó.

El estudio también reveló que la cantidad de magnetita no es el único factor que determina cuánto hidrógeno se puede producir. La estructura de la roca también es importante, especialmente si el agua puede moverse a través de ella y alcanzar superficies minerales frescas.

"Nuestros hallazgos muestran que la producción de hidrógeno depende no solo de la cantidad de magnetita presente, sino también de cuán fácilmente el agua puede acceder a las superficies minerales frescas a través de fracturas, poros y caminos permeables". Esto significa que las fracturas, poros y otros caminos a través de la roca podrían desempeñar un papel crítico en determinar si se puede generar hidrógeno natural de manera lo suficientemente eficiente como para convertirse en un recurso energético práctico.

La investigación, titulada Controles geométricos en la generación de hidrógeno natural hidrotermal a partir del mineral de magnetita, fue publicada en el International Journal of Hydrogen Energy.