Tragedia: murió una mujer de 93 años tras ser atacada por un perro en Santa Ana, Misiones

FOTO: Fallece una mujer de 93 años tras ser atacada por un perro en Santa Ana, Misiones

Una mujer de 93 años falleció este viernes luego de haber sido atacada por un perro en una propiedad ubicada en la localidad de Santa Ana, provincia de Misiones.

La víctima, identificada como Marta Moral, sufrió heridas de gravedad tras el hecho ocurrido durante la mañana en un inmueble situado sobre la calle Krieger, entre Stevenson y la colectora de la Ruta Nacional 12, por lo que fue derivada a Posadas, donde finalmente murió pese a la asistencia médica recibida.

De acuerdo con los datos recabados durante la investigación, la mujer habría ingresado a la parte posterior del inmueble por circunstancias que se investigan, sector en el que se encontraba, según testigos, un perro Dogo que la atacó y le provocó graves lesiones en momentos en que la propietaria no estaba en el lugar.

Posteriormente, la dueña de la vivienda tomó conocimiento de lo sucedido y trasladó a Moral en su vehículo particular hasta el hospital de Santa Ana, desde donde, debido a la gravedad de las heridas provocadas por las mordeduras, fue trasladada al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas, donde quedó internada.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que alrededor de las 15:30 la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio, y aunque el personal sanitario inició maniobras de reanimación cardiopulmonar, no logró revertir el cuadro y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Personal de la Comisaría de Santa Ana, dependiente de la Unidad Regional XIII de la Policía de Misiones, continúa con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque del animal.