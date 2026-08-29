Córdoba mantiene el riesgo alto de incendios, pese a las lluvias en algunos sectores
Las autoridades recordaron que está prohibido encender fuego o realizar actividades que puedan provocar incendios en todo el territorio provincial. La emergencia ambiental rige hasta el 31 de diciembre.
29/08/2026 | 10:46Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba en alerta: riesgo de incendios forestales
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Panorama Federal
La provincia de Córdoba mantiene el riesgo de incendios forestales, pese a la presencia de humedad y lluvias en algunos sectores. Las autoridades advirtieron que en otras zonas persistirá el tiempo seco, una condición que puede favorecer el inicio y la propagación del fuego.
Ante cualquier columna de humo, se solicita dar aviso de inmediato al 0800-888-FUEGO (38346) o comunicarse con los cuarteles de bomberos voluntarios al 100.
Además, recordaron que está prohibido encender fuego o realizar actividades que puedan provocar incendios en todo el territorio provincial. La medida se encuentra vigente en el marco de la emergencia ambiental, que se extenderá hasta el 31 de diciembre.
Informe de Emanuel Manitta.
Lectura rápida
¿Qué riesgo enfrenta la provincia de Córdoba? La provincia de Córdoba enfrenta un riesgo de incendios forestales debido a condiciones climáticas variables.
¿Qué han indicado las autoridades sobre el riesgo de incendios? Las autoridades han indicado que "seguimos con riesgo para el desarrollo de incendios forestales" y que habrá tiempo seco en ciertas áreas.
¿Cómo puede la comunidad reportar incendios? La comunidad puede reportar cualquier columna de humo a través del número 0800 888 FUEGO o comunicándose con los cuarteles de bomberos voluntarios al 100.
¿Qué está prohibido en Córdoba para prevenir incendios? Está prohibido prender fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba y cualquier actividad que pueda generar un incendio.
¿Hasta cuándo está en vigor la resolución de emergencia ambiental? La resolución de emergencia ambiental está en vigor hasta el 31 de diciembre de este año.