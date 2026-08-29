Córdoba mantiene el riesgo alto de incendios, pese a las lluvias en algunos sectores

La provincia de Córdoba mantiene el riesgo de incendios forestales, pese a la presencia de humedad y lluvias en algunos sectores. Las autoridades advirtieron que en otras zonas persistirá el tiempo seco, una condición que puede favorecer el inicio y la propagación del fuego.

Ante cualquier columna de humo, se solicita dar aviso de inmediato al 0800-888-FUEGO (38346) o comunicarse con los cuarteles de bomberos voluntarios al 100.

Además, recordaron que está prohibido encender fuego o realizar actividades que puedan provocar incendios en todo el territorio provincial. La medida se encuentra vigente en el marco de la emergencia ambiental, que se extenderá hasta el 31 de diciembre.

Informe de Emanuel Manitta.